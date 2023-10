La preocupación de las pymes tras la subida del dólar

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En medio de un escenario económico marcado por la inflación persistente y una situación complicada para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina, la incertidumbre política y la proximidad de las elecciones generales generaron una serie de desafíos. La comunidad empresarial se encuentra en una encrucijada, buscando soluciones sobre el poder adquisitivo de los consumidores y la rentabilidad de las empresas, que ocuparon un lugar central en el debate económico.

Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), habló en exclusiva con AM 550 y CN 24/7 y compartió valiosas perspectivas sobre la situación económica actual.

Femenía expresó su preocupación por la inflación persistente, su efecto en el poder adquisitivo de los consumidores y la rentabilidad de las empresas. Durante la entrevista, destacó: "Tenemos una inflación persistente, obviamente que tiene efecto sobre el poder adquisitivo de los salarios de nuestros consumidores, y no podemos trasladar todos los costos que nos vienen, pérdida de rentabilidad. Así que esto agrega un poco más a todo ese panorama".

Además, señaló la necesidad de políticas específicas para el sector empresarial: " Las pymes realmente no las hemos pasado bien los últimos tiempos, no hemos sido objeto de políticas puntuales como venimos reclamando desde hace bastante tiempo, sobre todo pidiendo políticas diferenciales, no las tenemos" explicó.

Femenía también compartió su visión sobre el período previo a las elecciones y cómo las decisiones políticas pueden influir en la economía. Y concluyó que "el panorama económico podría mantenerse turbulento hasta después de las elecciones, cuando se defina un rumbo más claro".