Conflicto gremial de informática afecta a la UNCo

Llamó la atención que, a comienzos de semana, la Universidad Nacional del Comahue nuevamente sufra una caída de sistema que afectó no sólo a lo administrativo sino también y en forma directa a los alumnos, ya que cohabitan plataformas digitales con las cuales se llevan adelante ciertas materias dentro de la casa de altos estudios.

Esta mañana, en diálogo con AM550 La Primera y en dúplex por CN24/7 Canal de Noticias, el secretario de la Asociación de Personal no docente de la UNC (APUNC), Alejandro Escurra, explicó que "tenemos un conflicto que no es de ahora, es un conflicto que viene desde hace un tiempo y luego de la pandemia se agudizó porque, como todos sabemos, los servicios informáticos y sistemas requieren de una demanda y de un trabajo muy técnico y específico".

Escurra señaló que la universidad se ha tenido que adaptar a eso en todas sus modalidades y que luego de la pandemia, "este grupo de trabajadores, que es el Departamento de Tecnologías de la Información, venía requiriendo ciertas cuestiones que hemos avanzado, un montón de puntos, pero en otros no, y en aproximadamente un mes y medio los compañeros en la asamblea decidieron una medida de fuerza, los días lunes y martes".

Este reclamo se profundizó además porque el día sábado hubo un corte de energía externo en la universidad, con lo cual se vio afectada en su sede central. Y al no haber guardias pasivas por parte del personal, -porque es uno de puntos que está en conflicto o en tratamiento- el lunes y martes no hubo sistemas no hubo internet y eso afectó al normal desarrollo de todas las actividades administrativas y académicas.

Al respecto, Escurra profundizó que "el gremio viene advirtiendo de esta situación hace dos años, porque para que esto no suceda se tendría que haber invertido correctamente en un generador, en un data cert, cuestiones técnicas que nosotros venimos con criterio técnico advirtiendo hace mucho tiempo que esto iba a suceder".

Por último, el secretario de APUN cuestionó: "¿Por qué la gestión tiene que esperar a que suceda esta situación para llamar a una mesa de diálogo y resolver la situación cuando lo venimos advirtiendo hace un montón de tiempo. No está en mí resolverlo sin acompañar el reclamo".

Mirá la entrevista completa: