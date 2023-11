Involucran a escribanos neuquinos en un escándalo por estafa

En las últimas horas trascendió información que involucra a escribanos neuquinos en un escándalo. Según un medio regional, se trata de una estafa que es investigada por la Justicia y ronda en los 1.000 millones de pesos. Desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, se confirmó a Mejor Informado que se realiza la investigación correspondiente.

La denuncia por estafa se realizó el 17 de julio en la Fiscalía de Delitos Económicos. En este contexto, hubo diferentes allanamientos en la oficina y domicilio de las personas denunciadas como estafadoras. Según trascendió, la víctima es Amanda Ferramola, quien murió en julio de este 2023.

Los detalles de la versión más fuerte, indican que la denuncia apunta - directamente - a la familia Volpe - De la Prieta. También a la presidente del Colegio de Escribanos de Neuquén, Claudia Sterba; y a la contadora, Graciela Fabiana Díaz. La estafa fue a través de una maniobra para quedarse con dinero en efectivo, afirman. No obstante, también involucraría derechos de servidumbres y donaciones de inmuebles.

En relación a la famlia Volpe - De la Pietra; los abogados de Amanda Ferramola afirman que: "Hugo Armando Volpe (ya fallecido), su esposa Ana María de la Pietra, junto a su hijo Javier Volpe, cooptaron a la víctima y así lograron la estafa y la despojaron de todos sus bienes", indica un medio local.

Con respecto a la denuncia, afirman que entre el año 2016 y 2022 Ferramola cedió distintos bienes a la familia Volpe - De la Pietra. Habría firmado un poder especial irrevocable y habría donado hectáreas de Valentina Norte Rural. Más adelante, afirman que también le otorgó poder para realizar juicios por servidumbre. También existiría la donación de inmuebles de pleno centro neuquino y un poder bancario a favor de la familia.

La situación tiene diferentes agravantes a medida que más se conoce sobre la misma. Entre ellos, se supo que Javier Volpe

se desempeñó en el Ministerio de Gobierno y Justicia, en la Legislatura provincial y en el Consejo de la Magistratura.

En este contexto, la información oficial a la que accedió Mejor Informado, indica que "hay una investigación preliminar".

"Se están esperando las pericias. No hay personas acusadas, todavía. Pero, sí hay personas que están bajo la investigación preliminar", dijo una fuente del Ministerio Público Fiscal. En relación al monto (de la estafa), todavía "no está determinado". "No hay acusaciones realizadas por el momento", se agregó.