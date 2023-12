Deuda de CALF: ACIPAN evalúa la legalidad de la ordenanza

Ayer el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó la ordenanza que habilita a la cooperativa CALF a cobrar a sus socios sumas de dinero para afrontar la deuda que la concesionaria adquirió con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (CAMMESA). La normativa establece que cada usuario deberá pagar durante 96 meses entre 2 mil y 150 mil pesos, según la categoría. Además, podrá actualizarse según diversos factores.

El secretario de la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), Carlos Roberti, comunicó en radio MITRE PATAGONIA que mantendrán una reunión con directivos de CALF para analizar la legalidad de la ordenanza que se aprobó, y evaluar cuál sería la medida lógica a tomar frente a la deuda.

“Entendemos que el Deliberante se está metiendo dentro de una empresa concesionaria de un sistema energético que tiene una aplicación de una ley nacional, y que tiene su propio reglamento. No entiendo cómo cabe la injerencia, habría que ver la legalidad de la ordenanza dentro de CALF”, expresó.

Además, el titular criticó que no hubo una consulta a los socios y la decisión fue avalada por la mayoría de los concejales. Aseguró que “el problema es de la cooperativa con el municipio y no con los socios”, ya que el municipio fue quién no autorizó los aumentos en 2019 y como consecuencia la cooperativa decidió dejar de pagar, “pero qué pasó con el dinero que estaba cobrando ”, cuestionó.

Roberti aseguró que “la deuda es irracional”, y sostuvo que “independientemente de los comercios, en los domicilios están duplicando la factura”. También, señaló que “hoy se paga el 38% del costo de la energía, pero cuando tengamos que pagar el 100% qué capacidad de pago habrá. No estamos analizando con certeza cuál va a ser la capacidad de pago de los usuarios”, indicó.