Anuncios, acuerdos y mejoras

Esto es lo que pasó luego de la asunción del presidente Javier Milei, y los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. A nivel nacional, las medidas económicas del ministro de Economía Luis Caputo, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich para combatir el orden público. A nivel provincial, las mejoras que propone el ministro de Seguridad Matías Nicolini, el primer proyecto de ley Figueroa, el estado actual del sistema de salud, el jugoso acuerdo al que llegaron los bancarios, las demandas de Unter y ATE, un insólito encuentro de ladrones y una polémica subasta de terreno en la localidad de General Roca.

Las medidas económicas de Javier Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo realizó los primeros anuncios económicos del gobierno, con 10 puntos centrales. Destacó que hay que solucionar el problema de raíz, para no padecer más la inflación y la pobreza. Las medidas son: no se renuevan los contratos laborales que no tengan más de un año de vigencia . Se decreta la suspensión de la pauta del Gobierno nacional por un año, porque se gastaron 34 mil millones de pesos. Ley de ministerios, se reducirán de 18 a 9 y las secretarias de 106 a 54. Reducir al mínimo las transferencias a las provincias, porque se usan “para hacer política y negociados”. El Estado no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar aquellas que aún no hayan comenzado a desarrollarse. Las obras de infraestructura serán realizadas por el sector privado. Reducir subsidios a la energía y el transporte. Mantener los planes potencial trabajo, la AUH y la tarjeta alimentar de acuerdo a lo establecido en el 2023. Sincerar el tipo de cambio del dólar a $800, de esta manera "beneficiamos a los exportadores con un mejor precio". Reemplazar el sistema de importaciones SIRA, de esta manera beneficiamos a los exportadores con un mejor precio, y duplicar al 50% la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

Las medidas de seguridad de Javier Milei para combatir el orden público

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un protocolo anti-piquete destinado a mantener el orden público frente a los cortes de vías de circulación. Se anunciaron "sanciones severas" para aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos. Estas medidas afectarían a quienes cortan, transportan, organizan y financian bloqueos de ruta. Se mencionó específicamente el puente que conecta la capital neuquina con la ciudad de Cipolletti.

Bullrich destacó las consecuencias negativas de los cortes en lugares como el puente Neuquén-Cipolletti, mencionando pérdida de horas de trabajo, problemas de presentismo, y retrasos en servicios críticos como ambulancias. Con respecto a esto diversas organizaciones, especialmente de izquierda y sociales, expresaron críticas y confirmaron su intención de movilizarse.

Los trabajadores bancarios acordaron sus paritarias con el nuevo Gobierno nacional

En respuesta a las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, el sindicato bancario, liderado por Sergio Palazzo, alcanzó un acuerdo salarial para el último mes del año. La Asociaciónn Bancaria acordó un adelanto del 40% para diciembre, sumado al retroactivo del 6,2% de noviembre, totalizando un aumento del 46,2%. Este incremento se aplica a todas las remuneraciones y adicionales, con un aumento acumulado del 188,2% desde enero hasta el presente mes, según lo comunicado por la Asociación. El adelanto es condicional y se ajustará automáticamente si supera la inflación, obligando a las entidades bancarias a aplicar retroactivamente la diferencia salarial que corresponda. Con este acuerdo, el salario mínimo inicial bancario, incluyendo la Participación Ganancias (ROE), alcanzará en diciembre los $697,484.16. Hasta el momento, la Casa Rosada no estableció limitaciones a las negociaciones salariales, y el vocero presidencial Manuel Adorni expresó esta mañana la intención de que las paritarias "sigan siendo libres", aunque reconoció las dificultades que enfrentan los trabajadores en medio de la crisis económica y la alta inflación en Argentina.

Se derogará la ley de alquileres

El vocero presidencial Manuel Adorni, ratificó la intención del Gobierno de derrogar la ley de Alquileres. Tanto en su campaña como después de haber ganado las elecciones, Javier Milei puntualizó su postura en contra de la ley asegurando que termino perjudicando a aquellos que tiene proteger. En este sentido, el funcionario sostuvo que el gobierno promoverá la libertad en los contratos privados. En el país hay más de 8 millones de inquilinos y la última actualización de la ley fue debatida en Cámara de diputados, como en el Senado.

Rolando Figueroa presentó su primer proyecto de ley

El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó su primer proyecto de ley, en su tercer día en el cargo, con el objetivo de eliminar las jubilaciones de privilegio establecidas por la ley Nº1282. Figueroa destacó que, a pesar del dinamismo económico experimentado por la provincia, persisten los índices de pobreza, y la sociedad fue testigo de privilegios que reflejan una realidad injusta. Las jubilaciones de privilegio, que benefician a personas que ejercieron cargos electivos, son consideradas uno de los símbolos más evidentes de estos privilegios. Figueroa subrayó que estos beneficios son financiados por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), la caja previsional pública de la provincia. Además, señaló que el déficit proyectado para la caja jubilatoria en el Presupuesto 2024 es de aproximadamente 74 mil millones de pesos. El gobernador expresó que este proyecto marca el inicio de una nueva etapa en la política de Neuquén y representa un compromiso con el cambio y la transparencia.

El sistema de salud está pasando un momento crítico

El nuevo ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, inició una serie de recorridos por diversos hospitales y centros de salud en la provincia para evaluar la situación actual. Expresó que el sistema de salud se encuentra devastado, sobre todo por la escasez de recursos humanos, insumos y deficiencias edilicias. La falta de pago a proveedores llevó a un desabastecimiento de insumos, muchos de los cuales se cotizan en dólares. Regueiro informó que están trabajando directamente con proveedores para restablecer gradualmente la provisión en cada establecimiento. Durante su visita a la ciudad de Rincón de los Sauces, señaló una situación compleja debido a la falta de recursos humanos en relación con la creciente población. Destacó que el gobernador pidió respuestas rápidas en salud, educación y seguridad como prioridades de la gestión, y expresó confianza en que la situación se pueda revertir en un tiempo determinado.

Matías Nicolini anunció mejoras en el sistema de Seguridad

El ministro de Seguridad de la provincia de Neuquén, Matías Nicolini, anunció cambios en la distribución de tareas policiales con el objetivo de incrementar la presencia policial en las calles. Afirmó que, a pesar de la reciente incorporación de 305 efectivos entre oficiales y suboficiales, se está planificando una reubicación de personal que actualmente realiza tareas administrativas para que salgan a la calle. Enfatizó la importancia de tener una presencia policial visible en las ciudades y mencionó que se brindarán capacitaciones y se incorporarán herramientas para mejorar la eficacia de la fuerza policial. En cuanto a la seguridad tecnológica, Nicolini informó sobre la instalación de nuevas cámaras de seguridad en Neuquén capital, con una mejora en la tecnología. Estas cámaras serán de tipo domo, con capacidad de visión de 360 grados, y contarán con monitoreo constante. Destacó la importancia de trabajar en la cercanía entre la policía y la ciudadanía, fomentando la interacción para mejorar la seguridad comunitaria.

Intento de femicidio en Neuquén

El martes hubo un intento de femicidio que sacudió a toda la provincia. El hecho ocurrió en el barrio Ceferino. La mujer lamentablemente sufrió un disparo por parte de su pareja, quien después de herirla intento suicidarse. Tenían en común cinco hijos. Según el parte médico del hospital Castro Rendon, la mujer y el hombre se encuentran estables, evolucionado sin complicaciones. Luego del hecho varios ministerios del Gobierno de Neuquén dieron una rápida intervención de manera articulada y activaron los protocolos de emergencia dispuestos por la nueva gestión.

Insólito encuentro de bandas de delincuentes

En Cipolletti, se registró un incidente de inseguridad cuando cuatro individuos asaltaron al dueño de una distribuidora. El robo fue violento con agresiones físicas al propietario, quien fue golpeado en la cabeza y amenazado con un arma mientras exigían la recaudación del día. Según el dueño, no tenían efectivo en el lugar ya que trabajan con transferencias para evitar tener dinero físico en el establecimiento. El suceso tomó un giro sorprendente cuando al salir del local, los delincuentes se encontraron con otra banda que se dirigía hacia el lugar. Esta situación provocó una balacera en el área. El dueño de la distribuidora explicó que desde el interior no sabían lo que estaba ocurriendo, pero aparentemente la segunda banda también tenía la intención de cometer un robo, ya que ambas llegaron al mismo tiempo. Para escapar de la escena, la banda inicialmente involucrada en el robo se llevó la camioneta del dueño del local. La policía llegó rápidamente al lugar minutos después del incidente, y una hora más tarde lograron ubicar la camioneta, aunque los ladrones aún no habían sido encontrados. Las autoridades están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del local y la zona para identificar a los sospechosos involucrados en este complejo incidente.

Polémica subasta de terrenos en General Roca

La Municipalidad de Roca planea llevar a cabo una polémica subasta de 36 terrenos municipales ubicados en diferentes zonas de la ciudad, algunos en barrios privados y otros en barrios abiertos. Los precios de los lotes oscilan entre $14 millones y $52 millones, tasados por el Colegio de Martilleros Públicos de la II Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro. Sin embargo, la concejal Belén Bavastri del Bloque Juntos Somos Río Negro presentó una nota en el Concejo Deliberante solicitando la suspensión de la subasta. Fundamentó su solicitud en las medidas económicas anunciadas a nivel nacional, que generaron una devaluación del peso superior al 100%. Argumentó que esta devaluación requiere una reevaluación de los costos de los terrenos, ya que los precios actuales están basados en un dólar de $380, mientras que la cotización actual es de $800, una diferencia del 119%. La concejal expresó la necesidad de cuidar el patrimonio municipal y destacó que la subasta no debería realizarse sin considerar el contexto inflacionario. A pesar del pedido de suspensión, la subasta comenzó con poca participación de público. La polémica gira en torno a la necesidad de ajustar los precios de los terrenos en respuesta a la devaluación reciente, destacando la importancia de proteger el patrimonio municipal en este contexto económico.

ATE y UNTER demandan paritarias

Los empleados estatales de la provincia de Río Negro, representados por ATE y UnTER, solicitaron al gobierno de Alberto Weretilneck la convocatoria a paritarias y el cumplimiento de la revisión salarial acordada en la última reunión de la función pública en noviembre. ATE destaca la necesidad de una nueva negociación paritaria debido a los aumentos generalizados en la economía. UnTER se reunió con la ministra de Educación para discutir temas educativos y expresó la solicitud de paritarias tras la publicación del índice de precios al consumidor de noviembre.