Las impactantes imágenes de cómo quedó la casa de L-Gante luego del incendio

El fin de semana pasado, L-Gante vivió un momento angustiante cuando se enteró de que la casa que alquilaba en un barrio cerrado de Canning había quedado devastada por un incendio aún confuso en sus causas. La noticia rápidamente se difundió y, en el programa Mujeres Argentinas, se compartieron impactantes imágenes del lugar tras el siniestro.

En las fotografías y videos se puede observar cómo el fuego y el humo afectaron cada rincón de la vivienda. Gustavo Méndez, panelista del programa, comentó: “Parecen cosas de fantasmas incluso”, al mostrar la alfombra personalizada del artista, donde se podía leer la frase Cumbia 420, completamente cubierta de cenizas y hollín.

Las paredes también reflejan el daño del siniestro. Según Méndez, “tienen como una especie de tela, como si los cables internos se hubieran derretido”, dejando un panorama desolador que impactó a quienes conocían el lugar y al propio cantante.

El origen exacto del incendio sigue siendo un misterio. Según información compartida por Méndez, se produjeron roturas de vidrio y daños en las puertas debido a una explosión en la cocina, aunque no se confirmó la causa del fuego. “No se sabe qué lo ocasionó con certeza”, señaló el panelista, aportando detalles precisos de lo sucedido.

Entre las versiones que circulan, algunos llegaron a especular que podría tratarse de un atentado. “No llamaron a los bomberos, a la policía, ni los vecinos vieron llamas”, comentó Méndez, dejando abierta la posibilidad de que el incendio no fuera completamente accidental, aunque aún no hay confirmación oficial.

A pesar de la gravedad del hecho, hay un alivio importante: L-Gante no se encontraba en la casa al momento del siniestro y no sufrió daños personales. “No había nadie”, recordó el panelista, subrayando que la seguridad del cantante no se vio comprometida.

El músico, conocido por su energía y conexión con sus seguidores, ahora enfrenta la difícil tarea de reconstruir su espacio. El impacto emocional fue evidente, ya que se trata de un lugar con objetos personales y recuerdos acumulados a lo largo del tiempo.

En definitiva, las imágenes compartidas dejaron en evidencia el nivel de destrucción que provocó el incendio, mientras que la incertidumbre sobre su origen mantiene en vilo tanto a L-Gante como a sus fanáticos. Por el momento, resta esperar avances en la investigación para conocer cómo se produjo el siniestro y cuándo podrá recuperar su hogar.

