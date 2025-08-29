Preocupación: Marley sufrió un durísimo accidente en Tailandia y terminó ensangrentado

Marley regresó con todo a la pantalla en la nueva edición de Por el Mundo, pero lo que parecía ser una grabación más de sus viajes se vio interrumpida por un accidente que generó alarma entre sus seguidores.

El incidente ocurrió durante un recorrido por Tailandia, acompañado por Karina Jelinek. Según se pudo conocer, el conductor sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó con una herida visible y ensangrentado, lo que inmediatamente encendió las alarmas sobre su estado de salud.

Todo comenzó cuando Karina Jelinek debía atravesar una zona que le resultaba particularmente intimidante. Al intentar ayudarla y protegerla, Marley terminó tropezando con una piedra, provocándose el corte que se viralizó rápidamente en redes sociales.

El periodista de espectáculos Fede Flowers compartió detalles del suceso en su cuenta de X, mostrando imágenes de Marley con el rostro ensangrentado. “Marley accidentado en Tailandia mientras grababan ‘Por el Mundo’ junto a Karina Jelinek. Tenían que atravesar una zona que a Jelinek le daba miedo”, escribió, subrayando la intensidad del momento.

Afortunadamente, la herida fue superficial y no requirió puntos, aunque el impacto generó una gran preocupación en el equipo y los presentes. Desde el primer instante, los profesionales a cargo se movilizaron para brindarle asistencia médica y contener la situación.

Telefe y el equipo de producción del programa cuentan con protocolos ante este tipo de emergencias, y su rápida intervención permitió que Marley recibiera atención sin mayores complicaciones. Su preparación ante imprevistos fue clave para que la situación no derivara en algo más grave.

Hasta el momento, no se han dado a conocer novedades adicionales sobre su estado, aunque fuentes cercanas aseguraron que el conductor se encuentra fuera de peligro. Se espera que en las próximas horas se evalúe si será necesario ajustar la continuidad de las grabaciones por precaución.

El episodio recordó a los seguidores del programa que, pese a la diversión y los paisajes exóticos que muestran, los viajes de Por el Mundo también pueden implicar riesgos. Marley, siempre con su característico humor, logró salir ileso y continuar con sus aventuras, aunque esta vez con una lección sobre precaución.

