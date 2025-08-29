La Justicia dictó prisión preventiva por dos meses para dos hermanos de 20 y 22 años, que fueron acusados de haber atacado a golpes y balazos a un joven en el semáforo de la ruta 22 en el acceso al barrio Chacramonte de Roca. La víctima permanece internada en terapia intensiva en grave estado.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.30 del miércoles, cuando la víctima, uno de los tantos jóvenes que se juntan en el lugar para limpiar vidrios o vender alguna golosina, fue sorprendida por los dos agresores que llegaron en un auto conducido por un tercer hombre. Según la investigación, los hermanos comenzaron a golpearlo y, en medio de la brutalidad, uno de ellos sacó un arma y le disparó a corta distancia en el abdomen.

Tras un operativo cerrojo del Destacamento 177° y la Comisaría 48 de Mosconi, los sospechosos fueron detenidos en calle Los Ceibos al 1000. El conductor del auto logró escapar y ya tiene pedido de captura. Se especula que el movil del ataque habría sido algunas cuentas pendientes entre la víctima y uno de los agresores. Los investigadores no descartan que sea una deuda por la venta de droga al menudeo.

La fiscalía los imputó por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por actuar en banda. A uno de ellos también le sumaron portación ilegal de un arma. Entre las pruebas hay testimonios, informes forenses, pericias de criminalística, filmaciones y la denuncia de la madre de la víctima.

El juez de Garantías dio por válida la acusación y ordenó que los dos hermanos cumplan la prisión preventiva por 60 días, al considerar que en libertad podrían fugarse o presionar a los testigos. Mientras tanto, el tercer implicado sigue prófugo y el joven baleado continúa internado con pronóstico reservado.