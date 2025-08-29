Micro casi cae en el Puente Carretero y complica el tránsito: qué pasó

Un colectivo de larga distancia que se dirigía desde Cipolletti hacia Neuquén quedó detenido esta tarde sobre el Puente Carretero, provocando importantes demoras en la circulación vehicular.

Según informaron testigos, el ómnibus habría sufrido un inconveniente que lo dejó en una posición peligrosa, lo que generó temor de que pudiera caer al río.

Operativo de tránsito y seguridad

Personal de tránsito trabaja en el lugar para ordenar la circulación y evitar nuevos inconvenientes. Las autoridades recomiendan paciencia y reducir la velocidad al cruzar la zona.

Hasta el momento no se reportaron heridos, pero el tránsito se encuentra muy complicado.