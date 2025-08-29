¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 29 de Agosto, Neuquén, Argentina
Micro casi cae en el Puente Carretero y complica el tránsito: qué pasó

Un colectivo de larga distancia quedó detenido este viernes sobre el Puente Carretero que une Cipolletti con Neuquén, generando demoras en el tránsito por riesgo de caída.

Por Redacción

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 18:16
Un colectivo de larga distancia que se dirigía desde Cipolletti hacia Neuquén quedó detenido esta tarde sobre el Puente Carretero, provocando importantes demoras en la circulación vehicular.

Según informaron testigos, el ómnibus habría sufrido un inconveniente que lo dejó en una posición peligrosa, lo que generó temor de que pudiera caer al río.

Operativo de tránsito y seguridad

Personal de tránsito trabaja en el lugar para ordenar la circulación y evitar nuevos inconvenientes. Las autoridades recomiendan paciencia y reducir la velocidad al cruzar la zona.

Hasta el momento no se reportaron heridos, pero el tránsito se encuentra muy complicado.

 

