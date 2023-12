Figueroa, en la TV capitalina, contra el cambio en Ganancias

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reafirmó su posición contraria a que se revierta el cobro de Impuesto a las Ganancias y alcance a los trabajadores, sostuvo que será un "perjuicio" para la provincia pues golpeará los salarios petroleros y otros, resintiendo el resultado económico, y destacó, además, que el distrito que gobierna es uno de los que menos coparticipación federal de impuestos recibe en el país, cuando aporta mucho, especialmente desde Vaca Muerta.

Figueroa fue entrevistado en el canal LN+ por el periodista Eduardo Feimann, a pocas horas de que finalizara la reunión del presidente Javier Milei con todos los gobernadores. Se mostró firme y rápido en las respuestas, aún las más comprometidas, como cuando el entrevistador lo "apuró" con si había sintonía o no con el ajuste impulsado por el gobierno nacional: el neuquino eligió hablar de un reordenamiento del Estado y no de un ajuste, y se permitió afirmar que no le gusta ese concepto.

La entrevista derivó inexorablemente a Vaca Muerta, y Feimann le confirmó en vivo al gobernador -según sus propias fuentes- que la próxima reunión entre el presidente y los mandatarios provinciales se haría en Neuquén, precisamente. "Se lo puedo confirmar", aseguró el periodista. "Me parece muy bien", respondió Figueroa, y aprovechó para hablar de un proyecto de capacitación para el desarrollo petrolero que pretende encarar desde su gobierno junto a los gremios petroleros y UOCRA. Enfatizó, en ese sentido, que hay que desarrollar a fondo los yacimientos neuquinos pues el horizonte, más allá de la magnitud del recurso, no superará los 30 años, en función del cambio de matriz energética que ya está en marcha en el mundo.

La posición que Figueroa dejó en claro respecto del Impuesto a las Ganancias, es la misma que sostuvo y votó como diputado nacional: eliminar el tributo para los trabajadores, y sustituir ese ingreso a las provincias con la coparticipación del Impuesto al Cheque. En la entrevista con LN+, deslizó además que existe la necesidad de "modificar el esquema tributario" en el país, pues hay muchas injusticias y desequilibrios, entre los que contó a Neuquén, pues recibe la menor coparticipación per cápita pese a incrementar constantemente su población por el ingreso de familias de otras provincias.

También se refirió a la obra pública, tema que sí fue charlado en la reunión con el Presidente, y afirmó que "hay obras que las tiene que hacer sí o sí el Estado, pues no son rentables" para las empresas privadas.