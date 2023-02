Juntos por el Cambio (aunque separado) ¿está habilitado?

Con cierto nivel de paradoja, Juntos por el Cambio podrá usar ese “sello” y el nombre consiguiente en Neuquén, en las elecciones del 16 de abril, justo cuando menos “juntos” está, ya que el bloque de partidos que lo conforman se rompió, con la escisión del PRO y Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), que decidieron apoyar la candidatura a gobernador de Rolando Figueroa.

“La justicia avaló nuestro derecho a utilizar el sello Juntos por el Cambio. Porque es nuestra identidad, porque nunca nos fuimos y porque nuestra alianza se sostiene en los valores de cambio, democracia y libertad que representa JXC. Seguimos junto a @JorgeTaylornqn hacia la gobernación, más fuertes y unidos que nunca!”, escribió en su cuenta de Twitter el candidato a gobernador, Pablo Cervi, cuando corrían las últimas horas del miércoles.

La utilización del sello de la coalición que competirá a nivel nacional este año había sido cuestionada ante la Justicia electoral por quienes habían decidido contribuir a una polarización entre el candidato del MPN, Marcos Koopmann, y el desafiante de la “externa” de ese partido, Figueroa. Los argumentos se respaldaban en el hecho de que a la hora de constituirse la coalición, se había dejado expresa reserva de que solo podía existir como tal con la presencia de todos los partidos que la habían inaugurado como opción electoral.

Por eso se expresó la alegría ante la decisión electoral, particularmente en las filas de la UCR, partido que ha quedado como principal auspiciante, y testigo a la vez de otro cisma singular, ya que el candidato a intendente capitalino, y ex titular partidario, Juan Peláez, también decidió concurrir a las urnas respaldado -y respaldando- al partido Comunidad que lidera Figueroa. Esa decisión lo llevó a renunciar a su cargo partidario, ante la posición contraria de sus propias filas.

“La Justicia Electoral rechazó las impugnaciones presentadas por distintos partidos, para evitar que todos los que quieren el cambio en Neuquén, tengan una propuesta genuina en las elecciones. Nosotros representamos a Juntos por el Cambio en Neuquén y así nos vamos a presentar”, sostuvo, también en Twitter, el referente radical César Gass.

Sin embargo, el tema, al menos políticamente, no ha sido terminado. Esto queda claro a partir de la posición de quienes adhirieron desde el sector a la candidatura de Figueroa. Leandro López, por ejemplo, escribió: “Es falso que se haya autorizado a la UCR a usar la marca Juntos por el Cambio. La Jueza patea el tema para adelante. La Ley prohíbe que un partido use la marca Juntos por el Cambio sin autorización de los otros partidos que integran ese frente, por eso la Jueza aún no se anima a violar la Ley.