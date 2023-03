¿Por qué los alquileres en Neuquén subieron tanto?

Alquilar una vivienda además de un dolor de cabeza, es una preocupación muy grande para los neuquinos. Por un lado, los precios que mes a mes suben con mucha fuerza por la inflación que golpea los bolsillos, y por otro, la escasez de propiedades en el mercado jamás vista.

Desde la redacción de Mejor Informado, se llevo a cabo una recorrida y se habló con diferentes inmobiliarias y particulares de la ciudad de Neuquén, y se detectó que, por ejemplo los monoambientes -los más requeridos por jóvenes estudiantes-, son los que subieron en demasía; se podría decir un 100% y que el valor promedio se posicionó desde los $65.000 para quien debe hacer un contrato nuevo o renovarlo.

Todos con los que hemos dialogado coinciden que hay mucha demanda y muy poca oferta. Los propietarios ya no quieren alquilar (o solo lo hacen de manera temporal para extranjeros) debido a la gran inflación en todo el país. Esto quiere decir, que ahora, con la nueva Ley de Alquileres, los contratos son de tres años, empiezan el contrato con un valor y cuando pasa dicho plazo queda muy desfasado ese importe con lo que correspondería según los metros cuadrados del inmueble y la ubicación.

Un alquiler que en junio del 2020 valía $30.000 pesos, hoy -tres años después-, se transformó en uno de $80.000. Este ejemplo equivale a decir que el costo del alquiler en la Argentina subió un 245% desde la la sanción de la nueva ley de alquileres 27.551, que entró en vigencia el 1 de julio de 2020.

En referencia a la poca oferta, algunos remarcaron que al subir el dólar los dueños quieren vender para no quedar atados a un contrato de tres años, con una gran inflación que no alcanza para responder los gastos, sin embargo las ventas de inmuebles también cayeron de manera estrepitosa. Asimismo, cabe remarcar que los sueldos en toda la provincia, no van a la par de la suba de los alquileres.

Hay un desfasaje entre lo que los inquilinos pueden pagar, y la realidad de los propietarios que necesitan solventar el alquiler a futuro. En definitiva, se podría afirmar que si bien alquilar puede implicar problemas a la hora de obtener garantías o pagar las comisiones, el costo del alquiler es la primera -y en muchos casos la mayor- barrera de ingreso.