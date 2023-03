Rioseco crítico, propuso aumentar la renta petrolera al 24%

En la mañana de este lunes, el candidato a gobernador del Frente de Todos neuquino, Ramón Rioseco, y el candidato a legislador de Unidad Popular, Julio Fuentes, llevaron a cabo una charla informativa en el Hotel Tower. Allí, presentaron un informe económico de la provincia de Neuquén del 2022 y sobre el presupuesto para este 2023.

Durante su exposición, Rioseco remarcó la importancia de que los neuquinos conozcan la situación económico-productiva de la provincia, ya que aseguró que su espacio ve una suba de la producción del gas y del petróleo en paralelo con la desocupación y la pobreza .

"Es incompatible con la realidad de una provincia rica llena de gente pobre", sintetizó. En este punto, señaló que se debe plantear cambios en el alcance de la renta petrolera: "Creemos que hay que llevar la renta petrolera del 12% al 24% en forma progresiva", remarcó.

El candidato a gobernador por el Frente de Todos aclaró que "esto no va a afectar la producción" y que puede llegar a brindar "seguridad jurídica y permitir que se pueda exportar". Pero, dijo que es necesario que el sector se "industrialice" y que se puedan resolver "todos los problemas estructurales que tiene la provincia de Neuquén".

El oriundo de Cutral Co puntualizó que los números que brindan hoy las petroleras "tendrían que ser compatible con una mejor calidad de vida de los neuquinos"; pero sin embargo, "se quedan con el 88% de cada 100 dólares que se extraen de la cuenca". En este sentido, apuntó contra el MPN por la propuesta de realizar un fondo petrolero para obra pública: "Yo me pregunto: ¿por qué en 60 años no lo hicieron?".

Por su parte, el candidato a diputado provincial por Unidad Popular, Julio Fuentes, también disparó contra el oficialismo neuquino: "Hasta llegan a decir que esto es Dubai". Además, pidió que se recorran los barrios y los pueblos de Neuquén para darse cuenta de la pobreza. "Vemos a pueblos que cumplen 100 años ¡100 años! y no tienen médicos", agregó.