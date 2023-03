Los precios por las nubes y los alquileres por día

La semana que termina tuvo varios y variados temas que concentraron el interés de los lectores. Entre ellos, los precios de los alquileres de viviendas por las que en muchos casos piden lo que no valen. Eso sucede en Neuquén capital, donde se realizarán nuevos loteos y planes de viviendas para revertir la situación, y donde también los propietarios prefieren alquilar sus departamentos amoblados por día. En la misma ciudad causó conmoción el accidente en el que una niña de diez años murió atropellada por la camioneta que manejaba la pareja de su mamá. Mientras que en Río Negro se prolongaron los conflictos docentes y hubo una polémica, porque se conoció que en una comisaría de Cinco Saltos no le tomaron la denuncia a una mujer que se acercó el 8 de marzo. Pero eso no es todo, hay más. Veamos.

Caro y muchas veces malo

Encontrar una vivienda donde vivir en la ciudad de Neuquén se transformó en toda una odisea. No sólo porque los precios están por las nubes, sino porque en muchos casos no se corresponden con lo que piden los propietarios.Dicen que no existía este nivel de demanda desde 2014 y que a esta altura es desmesurado.

Entrevistada por la AM550 y 24/7 Canal de Noticias, la martillera Ana Corrales explicó que actualmente “al propietario le sirve más alquilar su departamento amueblado por diez días, porque cobra lo mismo que lo que puede pagar una familia mensualmente”. Firmar un contrato de locación en una vivienda ubicada en el barrio Santa Genoveva, con dos dormitorios y patio, cuesta alrededor de 250 mil pesos mensuales ¡Una locura!

Denuncian que había maltrato

La muerte de Valentina, la niña que tenía apenas diez años y fue atropellada por la Toyota Hilux que manejaba la pareja de su madre, conmovió a la sociedad neuquina en su conjunto. Ocurrió cerca de Bajada del Agrio y Lago Queñi del barrio Villa Ceferino, de la ciudad capital. La chiquita quería subirse a la camioneta con su mamá y hubo una discusión.

La mamá de Valentina vivía con ella, sus hijos y otros familiares. Tiene 39 años y está en pareja con un hombre de 59 años. Según sus familiares, la pequeña y sus hermanos eran víctimas de maltrato infantil.

Las más importantes

“No estamos confiados, estamos trabajando para llegar muy bien a las elecciones, que sin dudas serán las más importantes de la historia del partido”, dijo el candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, durante una entrevista con la AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

“Queremos darle continuidad a lo que está hecho y cambiar en lo que nos hemos equivocado”, sostuvo Koopmann y respecto de las regalías por Vaca Muerta, afirmó que “queremos que Neuquén reciba más ingresos”.

Crisis educativa

El ciclo lectivo 2023 es un verdadero desastre en la provincia de Río Negro. Tal es así que, tras el anuncio de un plan de lucha por parte de los maestros nucleados en UnTER, el gobierno de Arabela Carreras dictó la conciliación obligatoria por 15 días. Pero el gremio mostró fortaleza y decidió no acatarla, lo que supuso la continuidad de los paros y las protestas.

El secretario adjunto de UnTER, Gustavo Cifuentes, llamó ilegal a la convocatoria a conciliación y la consideró “una actitud de amedrentamiento por parte del gobierno de Río Negro, que intentó deslegitimar las decisiones del congreso” docente.

No atienden a mujeres

La policía rionegrina volvió a quedar en medio de un escándalo. Ahora por el destrato a una mujer que fue a realizar una denuncia, justo el 8 de marzo. Según se conoció esta semana, el personal femenino estaba autorizado a no concurrir a su trabajo por disposición del gobierno provincial en virtud del Día de la mujer, y fue ahí que un agente (u oficial, vaya a saberse) se negó a redactar la exposición de la denunciante.

Eso ocurrió en la comisaría séptima de Cinco Saltos, cuando una profesional de esa ciudad, Elizabeth Pereyra, se acercó a dejar sentado en una exposición lo que le había pasado a su auto. Pero fue dos veces y le resultó imposible hacerlo.

El gran hermano preso

El ganador de Gran Hermano 2001 y hasta esta semana productor del programa, Marcelo Corazza, fue detenido y acusado de ser miembro -como consumidor y cliente- de una red dedicada al aberrante delito de abuso sexual de menores. El sujeto este negó la acusación.

Se aclaró que no fue imputado como organizador; y trascendió que uno de los testigos reservados -que a principios de aquel año tenía entre 11 y 14 años- mencionó a diferentes personas que no sabía quiénes eran, hasta que le dijeron “vamos a ir a ver a Marcelo Corazza”. Poco tiempo después del primer Gran Hermano, al ver el programa la víctima lo reconoció y contó que “lo había subido a un auto y se lo había llevado”.

La interna feroz

El Frente de Todos (FdT) fue escenario de otro capítulo de su feroz interna; ahora por un off the récord que se divulgó dentro del oficialismo. En esta ocasión, la disputa se generó entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y allegados directos al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Todo comenzó con rumores que daban cuenta de que Massa estaba planeando la implementación de un desdoblamiento cambiario. Según trascendidos, estas filtraciones de medidas económicas que “se tendían en carpeta” fue lo que generó el disgusto de Massa. Fuentes de ambas partes expresaron que el mensaje del titular de Hacienda al presidente fue conciso: “Les voy a contestar a todos los que juegan a la internita poniendo en riesgo la economía”.