Este miércoles 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, fue declarado oficialmente por la ONU en 1975 busca reivindicar a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. Durante la jornada se desarrolla una variedad de paneles de discusión y eventos con mujeres prominentes en sus campos, hablando públicamente para pedir más representación, igualdad y diversidad en todos los ámbitos.

Esta mañana, Silvana Capello, la mamá de Agustina Fernández habló en Asi Estamos, en Radio Mitre Patagonia 90.5 Mhz. Señaló que “es un día más de lucha, no es feliz porque todos los días en Argentina nos falta una mujer. Es terrible para mi sentirte parte de la lucha, pero encabezar una marcha porque te mataron un hijo, no se lo deseo a nadie. Es tristísimo tener que pagar un abogado, salir a marchar, publicar fotos todos los días de tu hija. Hoy el Facebook me recuerda que Agustina había aprobado un final. Hace un año puse feliz día a las mujeres de mi vida, hoy a un año es otra la cabeza”

Agregó que “lo que está pasando en Argentina con las mujeres es una cuestión que excede lo político, lo generacional, lo económico. No sé qué nos pasa como sociedad. Yo me encontré en una provincia que no sabia quien la gobernaba. Al mes me enteré que era una mujer que nunca me contactó. Si pusieron a disposición todo lo que necesitaba, pero a veces uno se apoya mucho en las mujeres, creo que el que tiene un hijo afuera siente el miedo que pasamos todos los padres”

Explicó que “es todo muy difícil, la primera marcha fue terrible. La última también. Iba a estar en Cipolletti en las marchas, pero no ando bien de salud. Creo que todos los días tenemos que unirnos. A mi hija la tengo muy presente, hablaba con ella todos los días. Me encuentro en la disyuntiva de decir que voy a hacer con mi otra hija. En un momento dije que a mi hija la lleve al peor lugar. Dije que Cipolletti es una mafia y me hice cargo de lo que dije. Mucha gente se me acercó. Y hay gente que no es mafia y se merece una buena seguridad. Desde la fiscalía, el comisario, los chicos de la Brigada que están a cargo de la causa de Agustina hicieron más de lo que tenían que hacer, pero debe haber un cambio, una mejora, más tecnología para estos casos”.

“Cuando dije que era un femicidio me miraron raro porque todo aparentaba un robo. Si me tiraba a llorar, a empastillarme en mi cama, como muchos quisieron seguiríamos pensando que fue un robo”, finalizó.

Mira la entrevista completa con Silvana Capello: