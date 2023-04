Jorge Sapag: "Sin Neuquén la República no podría funcionar"

El ex gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag, emitió su voto en la localidad de San Martín de los Andes. Uno de los referentes del MPN se mostró feliz por ser parte de este acto democrático, siendo la decimocuarta participación que tiene su partido en las elecciones provinciales.

En una entrevista con Fernando Castro por AM550, el ex mandatario habló sobre la afluencia de neuquinos acercándose a los centros de votación: "Creo que vamos a estar en los promedios históricos de la provincia de Neuquén". Asimismo, destacó el involucramiento de observadores de la Universidad de La Plata, de la UBA y de Universidad del Comahue en el desarrollo del acto electivo: "Es una garantía de transparencia".

Por otra parte, opinó sobre la repercusión nacional que está generando esta fecha: "Está bueno que vengan los medios nacionales a mirar de cerca cómo funciona la democracia en la provincia de Neuquén". El presidente de la Comisión Partidaria del MPN aseguró que esto se debe al desarrollo de Vaca Muerta: "Le ha otorgado seguridad energética a la República".

Sapag detalló que el país encuentra un descanso en los recursos energéticos de la provincia no solo en lo energético, sino también en lo económico: "Sin Neuquén la República no podría funcionar porque no tenemos dólares en el Banco Central". En este sentido, remarcó la importancia de que visiten la provincia para cubrir esta jornada electoral y que "tenemos una vocación federal de construir de una vez y para siempre el federalismo en la República Argentina".