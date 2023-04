Bajada del Agrio: opositores denuncian "fraude electoral"

Un grupo de vecinos, vinculados a la candidata derrotada Vanesa Viñez, se manifestará este jueves en Bajada del Agrio para denunciar "fraude electoral" durante los últimos comicios municipales y exigirán a la Justicia Electoral que revise el padrón ya que, argumentan, hubo "más de 70 votantes con domicilios falsos" que votaron en favor de Ricardo Esperanza, el intendente electo.

La movilización se llevará adelante a partir de las 13 en la Plaza Central y, si bien el número denunciado "no es mucho", afirman que es significativo en relación a la cantidad de electores que tiene la localidad (poco más de 1000).

Por su parte, Esperanza, en diálogo con medios locales, se defendió esgrimiendo que "el problema no es el padrón", sino un conflicto personal con la actual intendenta de la localidad, su expareja y madre de sus hijas, Mabel Pino, quien apoyó a la candidatura de Viñez. Asimismo aseguró que no tiene noción de "cuántos vecinos ya no viven en la ciudad, pero tienen domicilio acá" y denunció que, sin embargo, él también vio gente que no conoce y le hace pensar que votaron a otro candidato.

Los vecinos autoconvocados, a través de un comunicado, reclamaron que "la elección se la está llevando gente de afuera" y que "no se respetó la voluntad popular de los vecinos", en la contienda que dio como victorioso a Esperanza, representante de la lista 151 del Movimiento Popular Neuquino, por una diferencia mayor a 300 votos.