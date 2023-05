Nadia Márquez advierte: es “legal pero inmoral”

El debate por la elección del futuro Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén no bajó sus decibeles con la renuncia del ahora ex concejal Jorge Rey (MPN). Por el contrario, la concejal Nadia Márquez (Democracia Cristiana) se mantuvo firme en su postura y redobló la apuesta.

Márquez considera ilógico que quien se postule para representar a los vecinos en sus reclamos hacia el municipio sea un hombre ligado al intendente reelecto, Mariano Gaido. Tanto que advierte que esa postulación es “legal pero inmoral”.

“La Carta Orgánica Municipal no establece la imposibilidad de que un concejal se postule como Defensor del Pueblo, pero sin duda alguna, Jorge Rey (a quien aprecio personalmente), será defensor de Gaido y no del pueblo”, expuso la concejal. Y agregó que “el intendente no necesita un defensor, lo necesita el pueblo”.

“La Carta Orgánica afirma la necesidad de independencia del defensor, y lo claro es que quien fue electo como concejal dos veces, haciendo campaña para el intendente actual y que renueva su posición, difícilmente no esté influenciado por el mismo intendente”, sostuvo. Y concluyó: “Parece que algunos azules del MPN no entendieron el mensaje de la ciudadanía en las elecciones provinciales; basta de atropellos, caminar el mismo rumbo que transitó la provincia, es un mal camino, y nos lleva a un mal destino”.

Cabe destacar que hace unos pocos días el Concejo Deliberante comenzó con el proceso de designación del Defensor del Pueblo, cargo para el que hay cuatro postulantes uno de los cuales es el actual, Ricardo Riva. El proceso de elección se llama concurso público de méritos y antecedentes.