Ramón Dupuy: "Mi hijo toma 14 pastillas por día"

En los próximos días llegará a la región Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, el niño de 5 años asesinado a golpes en provincia de La Pampa por su madre y la pareja, ambas declaradas culpables de homicidio y condenadas a prisión perpetua. La ONG Padres de Río Negro y Neuquén invita a la toda la comunidad de Bariloche a la jornadas que se llevarán a cabo el día 29 de mayo en la localidad cordillerana, y el 31 del mismo mes en el Concejo Deliberante de Neuquén y en la Legislatura provincial, en el marco de la aprobación de la Ley Lucio.

Dupuy charló al aire con el equipo de Así Estamos, por Mitre Patagonia FM , y contó que tiene "sensaciones encontradas". "A Lucio no lo tengo, pero si me siento satisfecho de que esta Ley viene con todas las herramientas para que no vuelva suceder lo que le sucedió a Lucio, aunque sabemos que solo con una ley no alcanza" detalló.

"La Ley Lucio trae una de las herramientas que es la capacitación para los tres poderes, pero fundamentalmente a los jueces que cometen errores atroces que perjudican a los niños "

Sobre la desprotección que sufrió Lucio por parte de todos los estamentos del Estado, Ramón Dupuy fue contundente: "En el caso de Lucio fallaron todos los organismos, la Policía que fue a golpear la puerta de al lado, no salió nadie, y se fue, las maestras que Lucito hacía pedidos de auxilio a gritos a través de sus dibujos y que no podía hacer actividad física porque le dolía el cuerpo, el médico que lo vio 5 veces en tres meses quebrado, con quemaduras, mordeduras, todos van a pagar".

También contó como vive su vida Christian, el papá de Lucio. "A él lo han criticado muchísimo porque no aparece en los medios y no hace declaraciones. Él está muy afectado, está con tratamientos psiquiátricos y psicológicos, toma 14 pastillas por día, desde hace 3 meses empezó con ataques de pánico muy severos, por eso no lo expongo, soy el papá y pongo el pecho por él".

Escuchá la nota completa: