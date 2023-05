Fue desalojada y se instaló en la plaza

Una señora fue desalojada violentamente de su vivienda que ocupaba junto a sus hijos durante el mediodía de este lunes. Como no tenía donde ir, por la noche acudió a la plaza San Martin, frente a la municipalidad de Roca, en Mitre y Sarmiento. La mujer armó una carpa donde resguardó a sus hijos menores de edad.

Con todas sus pertenencias, la mujer, Gisella, estuvo apostada en la calle hasta que intervino la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, junto a la Unidad Tercera de Policía y el Área de Desarrollo Social de la municipalidad. La mujer no tiene trabajo, ni tiene familiares donde vivir. Explicó que “estábamos almorzando cuando entraron con unos fierros y nos desalojaron. Tengo tres hijos de 11, 8 y 5 años que van a la escuela. Solo pido que me ayuden y que no sea solo por esta semana, necesito un lugar donde estar”.

Desde SENAF explicaron que “la mujer vivía sola y tenía un arreglo particular en esa vivienda. Se pudo dar una respuesta rápidamente y la familia está resguardada en una casa albergue y los niños seguirán escolarizados”.