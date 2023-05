La UTA suspendió el paro de colectivos previsto para este Martes

No hubo acuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios de transporte tras reunirse este lunes. Por este motivo, en el marco del conflicto salarial, el Ministerio de Trabajo de la Nación decidió extender la conciliación obligatoria hasta el 12 de junio y no habrá paro de colectivos.

De esta manera, se garantiza el servicio de transporte de colectivos en todo el país por casi dos semanas . El 23 de mayo, UTA había anunciado el paro nacional por no obtener el incremento pedido y por la finalización de la última conciliación. Los trabajadores reclaman una recomposición salarial de manera urgente.

Por la otra parte, dijeron que se requieren $6.200 millones mensuales adicionales "solo para satisfacer los reclamos de UTA ($25 adicional por pasajero)". A esto, agregaron: "No hay definición respecto a cómo financiarlo (tarifa o subsidio) ni cómo financiar el otro 50% de los costos operativos (gasoil, repuestos, etc) cuya inflación durante 2023 no se ha incorporado aun al calculo de subsidios".