Pagan vuelos sanitarios porque el avión de Carreras no vuela

El avión de la provincia no puede volar y contratan vuelos sanitarios a una empresa privada..

La gestión de Arabela Carreras no sólo gastó 4,2 millones de dólares en un avión que no puede usar, sino que también destinará 107,5 millones de pesos para poder garantizar los vuelos sanitarios de pacientes con problemas de salud. Aunque esta última era la finalidad de la compra del viejo Cessna Citation V Ultra modelo 1994 que Río Negro compró al 60% más del valor de mercado a un intermediario.

No sólo el polémico avión que compró la gestión de Carreras hace más de un año, no puede ser utilizado para vuelos sanitarios, sino que tampoco para los viajes de la mandataria, ya que para ese tipo de traslados existe un contrato con la empresa SAPSA del grupo Via Bariloche de la familia Trappa, vigente desde octubre de 2021 con un monto global de 315.227.770 pesos que vence recién en el mismo mes de este año, con un costo de 785,21 pesos por kilómetro.

Si bien el Cessna Citation V Ultra fue comprado para vuelos sanitarios y esporádicamente viajes de la gobernadora, en la actualidad no puede volar. De los 10 meses que lleva a cargo de la provincia, ya suma tres fuera de servicio. Y en la actualidad también lo está por problemas de corrosión que deben ser solucionados en un service obligado que se realiza en el aeropuerto de San Fernando en Buenos Aires.

De esta manera, Salud debió mantener una licitación para garantizar los traslados aéreos de los pacientes graves a otros puntos del país y sólo se recibió una sola propuesta y sólo por uno de los items, que tiene que ver con los traslados de urgencia y no los programados.

La única oferta recibida, que se ajusta al presupuesto oficial es de Baires Fly, que habitualmente realiza vuelos sanitarios para la obra social provincial IPROSS, que no está incluida dentro de esta licitación.

La licitación estipula viajes por 90.000 kilómetros en un jet con médico, paramédico, Asistencia Médica Respiratoria, respirador, incubadora, oxígeno y equipamiento de Terapia Intensiva pediátrica, neonatal, adulto y unidad coronaria.

Aunque el único oferente se ajusta al presupuesto, su contratación no deja de estar envuelta en otra polémica, ya que pertenece a la familia Grande, y si bien su titular es María Belén Grande, detrás está su padre, Luis Grande, un ex piloto de la gobernación de Río Negro, condenado en la provincia en 2006 por ser proveedor del Estado y a su vez empleado. Fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.

En esta oportunidad no se presentó la empresa Elair SA del empresario petrolero Claudio Urcera, quien realizó los vuelos sanitarios durante 2022 por 141,6 millones de pesos.