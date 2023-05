Ramón Dupuy y el proyecto de transformar el dolor en lucha

Los abuelos de Lucio Dupuy, Silvia y Ramón, visitaron la Legislatura de Neuquén con el fin de dar una charla de concientización y en búsqueda de la adhesión de la provincia a la ley que establece los ejes básicos en la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Ramón Dupuy dijo en el encuentro en el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias que en la tarde de este martes también visitarán el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén para seguir promulgando la Ley Lucio. Por otra parte, la diputada provincial Leticia Esteves comentó que estaban muy "agradecidos" con él por esta iniciativa de capacitar a los organismos estatales: "En el caso de Lucio falló el sistema completo".

El abuelo de Lucio también estuvo en Panorama y habló en profundidad con Agustín Amado sobre el desarrollo de este proyecto. Allí, detalló que todo nació a través de una promesa: "El 28 de noviembre del año 2021 en su lugar de descanso, hicimos una promesa con mi señora de luchar por la niñez" .

Dupuy explicó que las primeras líneas de acción surgieron por una charla con un legislador de La Pampa: "Le propuse al legislador si podíamos hacer un proyecto de ley para transformar nuestro dolor en lucha, porque si nos encerrábamos en casa iba a ser mucho más difícil". Según especificó, su trabajo consta de tres ejes: sentido común, humanidad y empatía.

No hubo sentido común, no hubo empatía y no hubo humanidad. La empatía la tendría que haber tenido la vecina que escuchaba cuando le pegaban a Lucito y nunca denunció. El sentido común, lo tendría que haber usado la jueza que le entregó en bandeja de oro para que lo asesinaran estas dos asesinas. Y la humanidad, el médico que atendió cinco veces a Lucito y nunca denunció.

Por otra parte, además de la ley, también están con las responsabilidades políticas del caso: "Pedimos la destitución de la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que fue la principal y responsable de esto. También, pedimos la destitución de la asesora de menores, Ana Catal, que también es responsable de esto".

Asimismo, explicó el cambio drástico que sufrió su rutina diaria: "Mi teléfono personal está dedicado pura y exclusivamente a esta lucha de la niñez". En este sentido, agregó que "lamentablemente" se convirtió en un referente para padres y madres: "Te lo digo yo porque no me gustaría, no elegí estar acá en este lugar. Pero bueno, si Dios me puso en este lugar es por algo".

Con las estadísticas que trabajan, tras el caso de su nieto, hubo 96 denuncias de chicos muertos en un años y medio: "No muertos, asesinados". Agregó que en la Convención Internacional de la Niñez hay una frase que dice los derechos del niño están sobre todas las cosas de la naturaleza y sentenció: "Nadie los hace valer".

Ante este panorama, Dupuy sostuvo que las infancias están en peligro. "La culpa se siente como sociedad. Sentimos culpa de no prestar atención, de no ver la problemática de la niñez", explicó. Aquí, fue consultado si él mismo sentía culpa con lo que sucedió con Lucio: "Nosotros jamás nos enteramos que Lucito sufría semejantes aberraciones, jamás. Sino, te puedo asegurar que yo no estoy acá".

"Mi hijo que tenía la tenencia recibió siete falsas denuncias. No comprobables, porque se cayeron todas las denuncias. Aún así, se le entregaron a Luz, la progenitora", contextualizó y aclaró: "Yo madre no le puedo llamar porque es una palabra muy sagrada".

Por último, se refirió a cómo hace para sacar fuerza en toda esta gira nacional por la Ley Lucio. Más allá de los vecinos, ciudadanos y sectores sociales que han mostrado su apoyo, concluyó: "Yo pienso que él también nos da fuerza. Solo el pensar de que no haya más Lucios es un motivo para seguir adelante en esta lucha".