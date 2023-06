Marcharán para pedir justicia por el comerciante asesinado

Este viernes 16 de junio, los seres queridos y amigos de Andrés "Cachi" Varela harán una marcha de antorchas en Centenario para conmemorar casi un mes desde su trágico asesinato el pasado 19 de mayo, en su residencia ubicada en la calle El Salvador. La concentración está programada para las 18:30 horas en la fiambrería de su propiedad, situada en la intersección de las calles Honduras y Atahualpa Yupanqui.

La convocotaria será esta tarde en Centenario.

"No tenemos ninguna novedad sobre la investigación. Lo único que sabemos es que se está trabajando en varias hipótesis, pero no se sabe más nada. No queremos que sea otro caso que quede en la nada", afirmó Miriam Lagunas, amiga de "Cachi", en diálogo con AM550 y CN24/7.

El 19 de mayo, Andrés "Cachi" Varela, un comerciante de 58 años, fue brutalmente asesinado y encontrado por su pareja en la calle San Salvador de la localidad neuquina. La víctima sufrió graves golpes en la cabeza, lo que resultó en un traumatismo craneoencefálico, y además, su vivienda fue saqueada.

"Pasa el tiempo y no hay ningun sospechoso ni detenido. En Centenario, parece que cualquiera puede matar y no pasa nada", afirmó Miriam Lagunas.