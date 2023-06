Tensión al Aire: el equipo de "Así Estamos" se cruzó con un taxista por Uber

Uber, ¿si o no? Fue la pregunta que, en los últimos días, enfrentó al gobierno municipal con el sindicato de Taxistas, quienes aseguran que la empresa proveedora de movilidad viene a "instaurar un monopolio de servicio de transporte privado", entre los muchos argumentos que asoman al debate.

En este sentido, el equipo de Así estamos entrevistó a Pablo Garrido, un oyente que maneja un taxi en la capital neuquina y las cosas se pusieron calientes al aire cuando el taxista comenzó a defenestrar a Uber y quejarse de la cargas impositivas y burocráticas que conlleva sacar la licencia de taxis en Neuquén.

Requisitos como el certificado de antecedentes, no tener denuncias por violencia de género o estar al día con la cuota alimentaria son algunos de los objetos de descontento que expresó el trabajador, algo que para la mayoría de la sociedad tiene sentido y es correcto, tal como lo expresó el conductor Claude Staicos.

Sin embargo, Garrido reaccionó con vehemencia: "si yo no presento mi certificado de antecedentes penales a mi no me dan el carnet ni me licencia de taxi, cuando quieras un taxi entonces llama a un Uber que presente esas condiciones, no existe", haciendo alusion a los escasos requisitos que debe afrotar un conductor de Uber para prestar servicios.

"En vez de oponerse a una mejor calidad de servicio como la que brinda Uber, podría unirse o exigirle al municipio que le exija a la empresa igualdad de condiciones. Pero, ¿por qué la negación y decir 'si vienen los vamos a matar a todos' como si se tratara de terroristas. Hoy por hoy, la realidad es que el servicio es malo", sentenció el conductor Claude Staicos.

A lo que Garrido respondió: "la gente volvió al taxi, porque Uber 'rompe' el mercado y se instala como monopolio al cobrar un servicio más barato", cabe destacar que la tarifa neuquina promedia las mas altas del país.

Fue entonces cuando el periodista Rubén Boggi se subió a la contienda con su característico tono irónico y dijo: "si usted sabe tanto del futuro póngase un consultorio para leerlo"; Garrido no se quedó atrás y respondió "si nos vamos a agredir así, yo le pregunto: ¿usted es periodista? Debería estar más informado porque me está planteando algo que no tiene lógica".