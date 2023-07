Rubén García: "ENIM es una caja negra de la política"

Luego de denunciar que recibió amenazas por allegados de Ramón Rioseco, Ruben "Ojito" García dialogó con el equipo de Así Estamos. Allí, se explayó sobre el proyecto político que, desde el Frente Neuquinizate, pretenden llevar a la municipalidad de la comarca petrolera de cara al próximo domingo 23 de julio, cuando Cutral Có y Plaza Huincul elijan intendente.

Desde hace varios días, Mejor Informado viene cubriendo el caso de corrupción y desvío de fondos en el ENIM (Ente Intermunicipal de Cutral Có y Plaza Huincul) que sacude a la administración de la familia Rioseco. La noticia tomó relevancia pública a partir de una denuncia presentada por el contador Leandro Rattá y que acusa la desaparición de $44 millones provenientes de las regalías del yacimiento gasífero "El Mangrullo".

Al ser consultado por la gestión de dudosa transparencia del ENIM, el candidato aseveró: "La gente de Cutral Có no sabe sobre el destino del dinero del ente, es una caja negra de la política".

Días atrás, las acusaciones cruzadas se activaron cuando Ramón Rioseco declaró que Rolando Figueroa y sus candidatos "vienen por el ENIM". Sin embargo, García no se quedó callado y respondió en reiteradas ocasiones: "No venimos por el dinero del ENIM y los vecinos lo saben muy bien. Quienes están preocupados por eso son los integrantes de la familia Rioseco. Queremos decirle a los votantes que el ente va a volver a ser de los vecinos y las vecinas de Cutral Co, algo que hoy no sucede porque los créditos que otorga el organismo van a parar a los bolsillos de aquellas personas funcionales a la gestión de Rioseco".

En cuanto a las posibles soluciones que propone para su gestión, el candidato explicó: "Vamos a auditar y ver las posibles soluciones. Los fondos del ENIM tienen distintas etapas de control ejecutadas por el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Rattá hizo una denuncia con pruebas suficientes y vamos a constatar las acusaciones para descubrir quienes son los responsables del desvío de fondos".

Como se viene anticipando desde hace algunas semana, la política hidrocarburífera y -a partir de ahí- la generación de empleo genuino, oficiará como uno de los ejes principales en el gobierno de Rolando Figueroa. En ese sentido, "Ojito" García coincide en sus propuestas de campaña: "En Cutral Có falta mucho trabajo y la gente está desesperada. En cada reunión con los vecinos es un tema recurrente. Vamos a desarrollar todos los proyectos que se puedan llevar adelante de la mano del gobierno provincial".

La relación de los últimos 20 años entre la gestión Rioseco y el sector azul del MPN o el sobichismo ha sido ríspida. Lo que ha provocado un distanciamiento entre municipalidad y provincia donde los perjudicados siempre son los habitantes: "Queremos que Cutral Co vuelva a ser parte de Neuquén, por una decisión política estamos absolutamente desconectados. Si nosotros logramos revertirlo a partir del 10 de diciembre -por supuesto- va a tener muchos beneficios a los vecinos de Cutral Co. Vamos a poder encontrar soluciones con los recursos del ENIM y promover la instalación de distintas industrias que generen nuevos puestos de trabajo" .