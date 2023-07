Pasados por agua: vecinos de la isla El Porvenir siguen inundados

Hace casi un mes, la provincia de Neuquén fue azotada por un intenso temporal que provocó una crecida sin precedentes en los ríos y arroyos, dejando a los vecinos de la Isla El Porvenir, en Centenario, en una situación desesperada. Las inundaciones dejaron a la comunidad pasada por agua, y muchos de sus habitantes todavía no pueden regresar a sus hogares.

La triste imagen de la isla. (CentenarioDigital).

Sergio Viale, uno de los vecinos, relató en AM550 y CN24/7 el triste momento que atraviesa. "Estoy viviendo en un consultorio hace un mes, porque no puedo volver a mi casa. La única ayuda que recibimos fue de la Policía, Defensa Civil y Bomberos. Algunos nos pudimos evacuar, pero hay ancianos que no pudieron irse, ya que no encontraron lugar para vivir", contó el vecino de la isla ubicada en Centenario.



A pesar de que las lluvias fueron hace varias semanas, la situación en la Isla El Porvenir, sobre la calle 7 al fondo, sigue siendo dramática, ya que aproximadamente 50 familias continúan viviendo una pesadilla debido a las inundaciones que afectan sus hogares. El desbordamiento de los ríos y arroyos dejaron a estas familias atrapadas en sus viviendas, luchando por sobrevivir en condiciones extremadamente difíciles.

"Minuto a minuto, se van arruinando más cosas. Había un camino que se transformó en un pequeño arroyo y ahora es un río que tiene cinco metros de ancho. El agua que pasa por ahí se metió en las viviendas y a mi vecino, se le inundó la casa y se le murieron los animales que tenía", afirmó Sergio.