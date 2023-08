Cristina vs. Macri: Weretilneck quedó en medio de la disputa

A días de las PASO y de la difícil pugna electoral que tendrá el partido provincial Juntos Somos Río Negro, el gobernador electo Alberto Weretilneck quedó envuelto en medio de una nueva disputa pública entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex presidente Mauricio Macri. La ex presidenta publicó en su cuenta de Twitter un fragmento de una entrevista al líder de Juntos por el Cambio en la que le pide al actual senador cipoleño que no de quórum y cerró un extenso análisis con una dura frese: “Más mafioso no se consigue”.

La vicepresidenta denunció que, ante Joaquín Morales Solá en el canal TN, Macri amenazó a Weretilneck y a dos senadores peronistas, Guillermo Snopek de Jujuy y Edgardo Kueider de Entre Ríos.

La publicación de Cristina Fernández sirvió para continuar con el cruce que comenzó ayer en la que le contesta al ex presidente por el Fondo Monetario Internacional, a sólo unos días de las PASO, que se desarrollarán el próximo domingo.

¿Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo?



¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa… pic.twitter.com/6XeatqYB93 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2023

“¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi”, estalló en las redes sociales Cristina Fernández y completó: “Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida, por Dios”.

El duelo continuó esta mañana cuando publicó un recorte de la nota de Macri en la que el ex presidente hizo referencia a 75 pliegos judiciales, entre los que se encuentra la jueza Ana María Figueroa quien tiene que resolver en la causa Hotesur-Los Sauces, y debía jubilarse este miércoles.

El líder de Juntos por el Cambio, que apoya en la interna del domingo a Patricia Bullrich, le responde al periodista: “Les pido a Snopek que es de Jujuy, a Kueider que es de Entre Ríos y a Weretilneck (aunque lo pronuncia bastante mal, se logra entender), que es gobernador electo de Río Negro que tengan un compromiso con la patria y no den quórum para que no designar a jueces militantes”.

En su tuit, Cristina reflexionó: “Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo?”.

Y continuó: “Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione?

También se preguntó: “Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa”. Luego finalizó con el video de Macri y la frase “¡Más mafioso no se consigue!” Macri le dió un mano a mano a Morales Solá y le pidió a Weretilneck que no de quórum.

El senador y gobernador electo de Río Negro, que intenta traccionar para que el candidato de su partido, Luis Di Giacomo pueda renovar la banca en Diputados, anticipó que no iría a ninguna sesión antes de las PASO.