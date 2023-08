UnTER pidió soluciones para frenar la violencia en las escuelas

Luego de los impulsivos hechos que se registraron en varias escuelas de Río Negro, donde se repitió el ingreso a los establecimientos de manera violenta o con armas blancas, desde el gremio de los docentes rionegrinos UnTER manifestaron una “profunda preocupación”.

Agregaron que “son nuestros compañeros quienes todos los días ponen el cuerpo en absoluta soledad para enfrentar situaciones complejas. Son las violencias que atraviesan a las escuelas, las comunidades educativas y al cuerpo social. Por lo tanto, es urgente y necesario que todos los actores involucrados se comprometan y trabajen en conjunto. Desde el sindicato hemos planteado, en reuniones bilaterales y paritarias, que se deben contar con estrategias de intervención a corto, mediano y largo plazo. El primer paso, es contar con un protocolo de actuación para la prevención, acompañamiento y erradicación de violencias en las escuelas. Dispositivos que permitan el abordaje antes, durante y después de los sucesos, con una perspectiva en derechos humanos, en el que se garantice el acompañamiento efectivo a los trabajadores y estudiantes, y el derecho de enseñar y aprender”.

Desde UnTER explicaron que “está claro, que las respuestas acotadas a los emergentes, son solo parches. No alcanza con las múltiples intervenciones, en las que se llenan formularios, pero no resuelven el cómo y con quienes continuar la tarea, sostenida en tiempo, bajo el amparo de una normativa acorde a las demandas actuales, con una mirada no punitivista, sino tendiente a la prevención y reparación del daño, que no sume más dolor al dolor que ya sufren trabajadores y estudiantes”.

“Solicitamos una urgente reunión de todos los sectores que intervienen de una u otra manera en esta problemática: Educación, Salud, Seguridad, Justicia, SENAF, Desarrollo Social, para abordar de manera integral esta problemática. Las violencias no se erradican con voluntarismo, sino con acciones colectivas, coordinadas y respetuosas de los derechos”, concluyeron.