“La ley de alquileres es un recorte de derechos, es nefasta”

Desde la Asociación Rionegrina esperan que no se aprueben los cambios a la Ley de alquileres.

Comienza a tratarse en el Senado la Ley de Alquileres. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados durante la semana pasada y hoy iniciará la discusión en la comisión de Legislación General de la Cámara alta. La nueva ley propone dos cambios fundamentales: acortar la duración de los contratos de alquileres de tres a dos años y la actualización del precio cada cuatro meses y no de manera anual, como sucede hoy.

Nahuel Capobianco de la Asociación de Inquilinos de Río Negro explicó que “es un tema de economía, del bolsillo del inquilino. Es un recorte de derechos, es nefasta la modificación. Se pelean los lobbies inmobiliarios y los formadores de precios para ver quién se queda con el dinero de los laburantes.”

Agregó que “la ley modificada contempla aumentos cada cuatro meses con una libre negociación entre el inquilino y la inmobiliaria. Es un negocio por encima de los más de 9 millones de inquilinos que hay en la Argentina. Espero que el senado no lo apruebe, son más serios que los Diputados, analizan más en detalle la situación. Creemos que no se va a aprobar. Si se aprueba es legitimar la pérdida real del salario. Hoy un inquilino rionegrino destina entre el 70-80% de su salario para pagar el alquiler. Con la modificación, cada 4 meses tenés que pensar donde vas a vivir porque el propietario te puede aumentar el precio y no podrás negociar nada”.

Indicó que “el problema no es la ley, el problema es el modelo económico que está agotado. Hoy no hay previsibilidad ni para el inquilino ni para el propietario, solo genera complicaciones. Un inquilino promedio deja el 80% de sus ingresos en pagar el alquiler y muchos deben elegir entre vestirse, comer o curarse y pagar el alquiler. Imagínate si esto será así cada cuatro meses, los sueldos no suben cada cuatro meses”.

“Se les mandó notas desde la Asociación a la senadora rionegrina García Larraburu y también a Weretilneck y no sé si hubo respuestas. Hay que ver que arreglan. Esperamos que haya conciencia en los senadores. Es un negocio multimillonario y están apostando a que cambie y no les importa que el inquilino viva en la calle”, concluyó.

