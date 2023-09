Plottier: se conocen detalles de presunto fraude.

En los ámbitos políticos y no tan políticos de Plottier se habla por estas horas (previas a los comicios municipales del domingo) de una causa judicial que investiga la presunta venta fraudulenta de terrenos, en la que estaría involucrada -tal vez de rebote- la propia municipalidad. Unos dicen que hubo un allanamiento y otros aseguran que no.

El hecho es que una empresa -para ser precisos, CAPEX- denunció que terrenos de su propiedad fueron usurpados y vendidos. Aquellos que los compraron se consideran estafados. Y el municipio realizó movimientos de suelos. Es por eso que los investigadores también tratan de establecer cómo fue que la comuna quedó en medio de todo eso.

Este jueves, se conoció un oficio judicial que (el 22 de agosto último) llegó al despacho de la intendenta y vicegobernadora electa, Gloria Ruiz. El oficio llegó en carácter de “muy urgente” para la causa caratulada como “Vargas Luis Matías s/ Estelionato” (el estelionato es, básicamente, una estafa en un contrato).

En dicho oficio, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos pidió la nómina de motoniveladoras con las que cuenta el municipio (propias o alquiladas) y preguntó puntualmente por la que está identificada como 206. También preguntó por qué fue afectada a los trabajos que se realizaron en la “toma Alarcón”; y por la relación de un tal Martín Alexander Sepúlveda con el municipio.

En el oficio se avisó sobre el secuestro de esa motoniveladora y fue precisamente ahí donde nacieron las dudas y el contrapunto respecto de si se trató o no de un allanamiento, ya que a ello se hace mención en el propio documento. Dice que el Artículo 144 del Código Procesal Penal establece que “las restricciones establecidas para el allanamiento de domicilios no regirán para establecimientos militares, lugares comerciales de reunión, o de esparcimiento abiertos al público y que no estén destinados a habitación familiar. En estos casos se podrá prescindir de la orden de allanamiento. Cuando se trate de establecimientos rurales sólo se requerirá autorización judicial para las moradas”.

En fin, cabe recordar que el 24 de agosto último, el periodista Daniel Contreras dijo al programa Así Estamos (de Radio Mitre Patagonia) que “la Municipalidad de Plottier habría facilitado el movimiento de suelo en el lugar, y quieren determinar si las máquinas fueron contratadas o son de la muni”.

“El emparejamiento de suelo lo hicieron para que la gente pueda acceder, pero es propiedad privada. Una persona vendió esos terrenos de manera irregular, por eso hay una causa judicial a partir de una denuncia por usurpación de la empresa CAPEX”, agregó.

“El conflicto viene hace un año aproximadamente. Las familias que compraron de buena fe vienen reclamando porque los quieren desalojar. La municipalidad dice que no es su problema pero sin embargo hacen movimiento de suelo”, agregó el periodista.

“Un vecino de Plottier estafó a otro con la venta de lotes, y la municipalidad quedó enredada en el medio con respecto al movimiento de suelo”, concluyó Contreras.