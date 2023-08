Gloria Ruiz denunció vandalismo pre electoral en Plottier

La vice gobernadora electa y actual intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, denunció vandalismo cuando fue alertada por los vecinos sobre grupos militantes que se encontraban realizando pegatinas de propaganda política. Al ser interrogados por la policía, los individuos aseguraron que respondían al ex intendente y actual candidato, Andrés Peressini.

Esta semana encuentra a Ruiz muy activa en la administración pública, tras reunirse con el personal del cuerpo legislativo y sus sindicatos, la dirigente pudo iniciar las gestiones para el proceso de transición con Marcos Koopmann, a quien le reclamaba desde hace cuatro meses un encuentro para coordinar el paso de mando.

Por otro lado, transita la recta final de la campaña, en vistas a las elecciones de Plottier este domingo, donde 40 mil votantes elegirán su próximo intendente. Si bien la oferta está repartida entre cinco candidatos, la principal polarización se establece entre los favoritos de las encuestas: Luis Bertolini, quien representa la continuidad de la administración Ruiz; y Andrés Peressini, quien ocupara el sillon municipal entre 2011 y 2019, y es actual diputado por Plottier en la legislatura neuquina.

Sobre los hechos vandálicos ocurridos en la noche de este lunes, la actual intendenta detalló: "Un vecino que pasaba por el frente de mi casa me dio aviso sobre la presencia de un grupo que viene generando disturbios desde la semana pasada. Dimos aviso a la policía porque me pareció extraño, al interrogarlos dijeron que responden al diputado Andrés Peressini y que 'andan de pegatina'. Rompieron cartelería de nuestro partido y colocaron sus carteles. En total eran como 40 individuos que no son de Plottier. Se nota que están acostumbrados a hacerlo. Hoy estamos limpiando porque los comerciantes y vecinos que nos acompañan también sufrieron vandalismo en sus rejas y paredones".

La rivalidad política con Peressini

Cabe recordar que el fuego cruzado entre Peressini y Ruiz no es novedad. Desde la semana pasada, cuando el candidato fue entrevistado por este medio, las acusaciones por incumplimientos de acuerdos políticos por parte de él y el abandono del pueblo plotteriense frente a la hegemonía provincial por parte de ella, acrecentaron la rispidez entre los competidores.

Durante el mandato de Peressini, Ruiz fue Directora de Recursos Humanos

Los esfuerzos de campaña se vieron opacados por la rivalidad política entre Andrés Peressini y la vicegobernadora electa, quien asegura el Concejo Deliberante apoya al diputado, generando interferencias en su gobernabilidad: "El grupo de concejales responde directamente a Peressini, no tiene cara para mentirle a la gente. El leasing (sistema de arrendamiento de bienes) es una herramienta del municipio para comprar maquinaria. El Concejo lo envió a la Legislatura por lo que seguimos esperando que lo aprueben y la obra pública se encuentra parada en su mayoría. Es lamentable y vergonzoso. Esto sucede cuando lo político se confunde con las necesidades de la gente".

Gestión municipal

Las gestiones de cara al fin de su mandato se concentran en dos temas principales: la licitación del transporte público y el tratamiento del basural a cielo abierto. En cuanto al primero, fue aprobada por el Concejo en el mes de julio de forma unánime y los pliegos se encuentran abiertos hasta el 21 de septiembre. En el caso del segundo, Ruiz informó que están trabajando con Nación para concretar el saneamiento.

"Luego de 20 años logramos una licitación pública. La idea es mejorar el servicio con una empresa que reúna las condiciones según los estudios realizados y la necesidad del vecino. La concesión dura hasta octubre, asi que para fin de año contaremos con un nuevo prestador", expresó la dirigente.

Otro punto a destacar gira en torno a las cloacas de la ciudad vecina. Al respecto Ruiz dijo: "Estamos trabajando con el ENOSA para ampliar la planta de líquidos cloacales. Es un trabajo que realiza Luis Bertolini (actual secretario de Desarrollo Urbano) y demanda un presupuesto súmamente alto de $3.700 millones. Es algo necesario e importante para lograr este despegue en materia de saneamiento. Avanzamos muchísimo, estamos a un nivel 4 y necesitamos llegar a 5 para obtener el crédito".

Las elecciones en Plottier

El próximo domingo Plottier celebra elecciones municipales, y el oficialismo intentará retener el control del municipio. La candidatura de Luis Bertolini, presentada por el partido Desarrollo Ciudadano, encabeza los esfuerzos para mantener la administración de la ciudad. El candidato cuenta con un fuerte apoyo de la intendenta, quien a su vez prometió el acompañamiento del gobierno provincial, algo que Ruiz declaró en reiteradas ocasiones, nunca tuvo.

De izquierda a derecha: Figueroa, Ruiz y Bertolini.

"Tenemos al mejor candidato a intendente posible. No viene de la política y es un laburante como nosotros, una persona sencilla que tiene un compromiso inquebrantable con Plottier. Su relación con las comisiones vecinales es muy buena y es una excelente persona. Con todo el apoyo de Neuquinizate, vamos a lograr el éxito sin dudas", remarcó Ruiz.

La transición con Marcos Koopmann:

Finalmente, la mandataria concretó una reunión con su homólogo saliente Marcos Koopman, algo que Ruiz estaba reclamando desde hacía cuatro meses y que incluso llegó a declarar que le parecía "una falta de respeto".

En el encuentro, se comenzaron a definir los parámetros de la transición con vistas al próximo 10 de diciembre, cuando la nueva administración comandada por Rolando Figueroa asuma.

"Después de cuatro meses esperando pude hablar con Marcos, donde acordamos iniciar la transición a través de nuestros equipos técnicos para ir viendo en detalle la situación actual de la legislatura. El primer acercamiento fue en privado, a pedido mio, luego se sumaron legisladores de los distintos espacios", subrayó.

Mediante un discurso que propone reducción del gasto público y ajustes en la estructura gubernamental, Ruiz se muestra crítica acerca de los gastos que le genera la Legislatura a los contribuyentes, los cuales considera desmedidos y, en algunos casos, innecesarios.

"La cantidad de colaboradores que tiene cada diputado me llamó muchísimo la atención, entre ocho y diez asesores por funcionario. Vamos a ver la forma de modificar el reglamento interno para reducir esa cantidad. Tenemos que ser más austeros a la hora de comandar. Frente a la situación del país debemos dar el ejemplo. Con una inflación tremenda hay que achicar el gasto", expresó Ruiz.

El parque automotor del que disponen los legisladores también es blanco de críticas en las propuestas de Ruiz: "No puedo entender que cada diputado tenga un vehículo a disposición cuando hay faltante de patrulleros para cuidar a los vecinos".

Legislatura Activa

Durante gran parte del mandato de Gutiérrez, la Legislatura se ha visto involucrada en determinadas actividades culturales y deportivas a través de su financiamiento. Esta implicación social le ha servido al ex candidato Marcos Koopmann para reforzar su figura y, en cierta forma, posicionarse darse a conocer entre los electores.

A pesar de que existen ministerios destinados a estas áreas (de la Culturas y Deportes), Legislatura Activa ya era marca registrada en eventos populares. Sin embargo, Ruiz pone en duda su continuación: "No comparto destinar presupuesto para esas actividades. Es un derroche de dinero, hay que asignar las tareas a cada Ministerio. Tenemos que dar señales de un verdadero cambio a partir del 10 de diciembre".

Panorama nacional

La victoria de Javier Milei en las PASO sorprendió a propios y extraños, los resultados arrojaron una fractura de la oferta electoral en tres tercios (sumando a Sergio Massa y Patricia Bullrich).

Ruiz, si bien se mostró cautelosa ante una posible victoria de Milei, no se arriesga por una opción: "La gente necesita que solucionen sus problemas. Ya no opta por un color político sino por una persona. En Neuquén, tiramos un imperio político, y hay esperanzas de cambio. La tracción que tienen los jóvenes por Milei es sumamente fuerte. Logró conquistar la juventud que ya dice basta".