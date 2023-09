Gutiérrez: "Es importante transmitir madurez en la transición"

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, repasó los principales indicadores de Vaca Muerta y destacó el triple impacto de generación de divisas (inversiones, exportaciones y sustitución de importaciones). En una entrevista con Mejor Energía en la Argentina Oil & Gas (AOG 2023) habló de la sintonía que mantiene con su sucesor, Rolando Figueroa, rumbo al recambio de gobierno.

En pleno crecimiento del shale, el mandatario neuquino recordó que la administración de los recursos naturales es de las provincias. "Vaca Muerta no es para pagar la deuda externa. Tiene que quedar en claro que es un recurso que por la Constitución es de la Provincia de Neuquén", expresó en la entrevista con Fernando Castro, director de Mejor Energía.

Gutiérrez destacó el potencial del shale para generar "divisas en inversiones extranjeras, en sustitución de importaciones y en exportaciones para fortalecer el Banco Central". Y cuestionó el eventual avance sobre la potestad de la provincia 'cuando se dicen frases como denme Vaca Muerta a mí para administrar para la deuda externa'".

"Absolutamente a nadie se le pasa por la cabeza la construcción del porvenir y futuro del país a espalda del desarrollo de Vaca Muerta, sino que es con más Vaca Muerta adentro, con más Vaca Muerta desarrollándolo, al igual que el litio, que la pesca, la minería y la economía del conocimiento. Hoy, con todos y todas, hemos construido licencia social y tenemos un gran activo emergente consolidándose, que es Vaca Muerta", explicó.

"Estamos confiados en alcanzar esos volúmenes, como también hemos alcanzado las metas en producción de gas y estamos también en el buen sentido de la palabra dialogando con las compañías para poder arribar a esos 390.000, 400.000 barriles día de petróleo a fin de año", apuntó. Y añadió: "Estamos apretando las marcas para que se alcancen esas inversiones por 8500 millones de dólares este año".

Respecto de su rol luego de la Gobernación, Gutiérrez le dijo a Mejor Energía: "Falta mucho para el 10 de diciembre, faltan muchas cuestiones y yo he podido cumplir lo que sentía y agradezco a la ciudadanía que me acompañó y me banca hasta el último momento y la dirigencia. No quería ocupar un cargo público electoral y esa fue la definición que había que tomar. Lo otro, eso hay tiempo para definirlo allá por el 10 de diciembre".

Fuente: Mejor Energía