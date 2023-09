Neuquén: el Cole levanta subsidios multimillonarios

Hace apenas unos pocos días y con escasas jornadas de diferencia, el gobierno de la provincia de Neuquén le transfirió al municipio capitalino dos aportes multimillonarios para garantizar el servicio del nuevo sistema de transporte público, denominado Cole. Estos subsidios (que también los tenían las compañías anteriores) están contemplados en convenios.

Una de las nuevas transferencias fue por un aporte no reintegrable extraordinario de 175.027.986,82 pesos correspondientes al mes en curso. El municipio argumentó su pedido en la necesidad de “dar continuidad al servicio” ante “las diferencias producidas en los costos, producto de la inflación y los incrementos salariales”.