Crimen de Pedro Mieres: detienen a otro sospechoso con objetos robados de la víctima

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata detuvo a un segundo sospechoso en la causa por el homicidio de Pedro Pablo Mieres, secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El arresto se concretó luego de que los investigadores encontraran en su poder pertenencias del funcionario universitario, asesinado el 16 de junio en su departamento de la capital bonaerense.

Durante un procedimiento realizado en una vivienda ubicada en la calle 120, entre 603 y 604, los agentes hallaron el teléfono celular de Mieres y una computadora con características similares a la sustraída el día del crimen.

En el operativo también se secuestró una pistola Glock automática con dos cargadores, sin documentación, lo que derivó en una causa paralela.

Quién es el nuevo detenido

El sospechoso fue identificado como Ronald, de 26 años y oriundo de Paraguay. Se encuentra acusado del delito de encubrimiento.

La causa por el hallazgo del arma quedó a cargo de la UFI N.º 7, conducida por la fiscal Virginia Bravo, y del Juzgado de Garantías N.º 5, a cargo de la jueza Marcela Inés Garmendia.

Situación del primer imputado

Hace un mes, la DDI había detenido a otro hombre, de 39 años, considerado el principal acusado del homicidio. Según la investigación, la víctima habría pactado un encuentro con él el día del crimen.

Por pedido del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, el juez Eduardo Silva Pelossi dictó su prisión preventiva por homicidio doblemente agravado criminis causa en concurso ideal con robo.