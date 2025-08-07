En la continuidad de la jornada de que reanuda el Torneo Clausura, el Nuevo Gasómetro es escenario de un nuevo duelo entre San Lorenzo y Vélez por la 4ª fecha del Clausura con victoria del dueño de casa por 1 a 0 con el gol de Alexis Cuello a los 28 minutos del primer tiempo.

Hubo insultos para Marcelo Moretti, actual presidente de San Lorenzo en uso de licencia e investigado por un caso de presunto soborno. Mañana viernes vence el plazo pedido por él en este impás y dejó trascender su intención de regresar a encabezar la Comisión Directiva.

Con el mismo tono, el simpatizante recordó al ex directivo del club, Marcelo Tinelli, quien ayer notificó al club por una deuda que mantienen con él superior al millón de dólares.

En un entretenido primero tiempo, San Lorenzo sacó ventaja con el gol de Cuello a los 28 minutos y se impone en un clásico porteño caliente por el clima interno en las tribunas, tensionadas por el momento institucional y la amenaza de Marcelo Moretti por volver a tomar el control de la Comisión Directiva Cuerva desde mañana, cuando se venza su licencia.

La apertura del marcado fue a la salida de un largo pase del arquero local, Orlando Gill, que buscó a Ezequiel Cerutti por la derecha. El extremo desbordó por la derecha, se metió al área y sacó el centro al ras del suelo para la entrada del centrodelantero Azulgrana que con imprecisión, alcanzó a tocar al fondo de la red.

Antes, Facundo Tello le había anulado correctamente a Vélez un tanto por posición adelantada, en el amanecer del encuentro, casi la única de peligro real que fue capaz de generar el visitante en el Nuevo Gasómetro.

Complemento

En el segundo tiempo, Vélez no pudo hacer mucho para evitar la supremacía de los jóvenes de San Lorenzo. El equipo de Ayude tiene gran despliegue física y buen trato de pelota. Son muchos los nombres del equipo local que se perfilan como para ser un buen punto de despegue y en la cuenta no se valoriza sólo lo deportivo.

Guillermo Barrros Schelotto estuvo más pendiente de reclamar al cuarto árbitro que en cambiar algo de lo que veía de su equipo. Quedó claro que por su actitud, no le gustó nada lo que vio de una formación que poco pudo hacer sobre el campo de juego.

Apenas la incertidumbre por el resultado corto a su favor llenó de dudas a los jóvenes ante su público. Encima sin Cerutti por su pronta lesión muscular en el segundo tiempo que motivó el cambio obligado.

Acciones del segundo tiempo

45+5 Segundo tiempo. Se salvó San Lorenzo. Cabezazo de Godoy ancho, por centímetros. Era el empate de Vélez en la última.

45 Minutos del segundo tiempo. Empuja Vélez, se defiende San Lorenzo. Pero obecede sólo a lo corto del resultado. San Lorenzo fue mucho más que la visita toda la noche.

40 Minutos del segundo tiempo. Lugar para la polémica. En una de las pocos a faavor de Vélez, reclamaron penal. Revisó el VAR, pero no llamó al juez Tello.

33 Minutos del segundo tiempo. Barros Schelotto no hace la tarea fácil de nadie. Tello lo amonestó por alcanzar una pelota en su intención de reanudar rápido el juego. El técnico se mostró muy cercano a la protesta toda la tarde noche.

29 Minutos del segundo tiempo. Vélez no puede desarrollar ninguna jugada de peligro ofensivo.

7 Minutos del segundo tiempo. Nueva jugada de peligro a favor de San Lorenzo que justifica la victoria. Tripichio.

5 Minutos del segundo tiempo. Lo tuvo San Lorenzo en la cabeza de Romaña. Lo tapó Marchiori.

20:06 Comenzó el segundo tiempo.

Acciones del primer tiempo

28 Minutos. Gol de San Lorenzo. Alexis Cuello. Largo pelotazo de Gill desde el arco para Cerutti que corrió por la derecha, se metió al área y envió el centro al ras del suelo para el ingreso de Cuello que tocó al fondo de la red.

23 Minutos. Avisa San Lorenzo con Cuello, su dentrodelantero que ensayó una chilena dentro del área. Se fue apenas ancha por el palo izquierdo del arco defendido por Marchoni.

17 Minutos. Buena llegada de San Lorenzo. Cerca de abrir el marcador. Los dos demostraron ya que pueden generar peligro.

7 Minutos. Gol anulado a Vélez por offside de Carrizo. Andrada, el juvenil del Fortín había servido una gran asistencia.

3 Minutos. Amonestado en Vélez Claudio Baeza en mitad de cancha. El juez, Facundo Tello, inició con ganas de llevar las acciones cortitas. Partido cortado por el momento.

2 Minutos. Primer amonestado del partido. Es de San Lorenzo, Elías Báez, por infracción sobre Brian Romero, el delantero de Vélez.

19 Horas, comenzó el partido en el Bajo Flores.

Formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Tobías Andrada; Maher Carrizo, Braian Romero, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Facundo Tello

Previa

Fue una semana difícil más allá de lo futbolístico para el club azulgrana: la tensión dirigencial fue nuevamente noticia por la pública intención del presidente Marcelo Moretti, alejado del cargo por un hecho de corrupción, de retornar al club, y la amenaza de renuncia de Julio Lopardo, actual mandatario en funciones, si el empresario regresa.

En cuanto al equipo para el encuentro de hoy, el entrenador Damián Ayude tomó la llamativa decisión de dejar afuera del once a Andrés Vombergar ante la falta de gol del Ciclón. El centrodelantero será reemplazado por Matías Reali, que retorna a la titularidad como extremo izquierdo, moviendo a Alexis Cuello al centro del ataque.

Vombergar deja el equipo titular por decisión de Ayude.

Por su parte, Vélez quiere seguir estirando el invicto en el Torneo Clausura. Comenzó con un triunfo 2-1 ante Tigre, mientras que luego empató 0-0 ante Platense e Instituto, respectivamente. El conjunto de Liniers ya no cuenta con Valentín Gómez, transferido al Betis, y recibió la mala noticia de que Thiago Fernández se irá libre del club en diciembre para jugar en Villarreal. Además, el capitán Agustín Bouzat tiene una lesión muscular en su gemelo y está descartado para el partido. Su reemplazante será Rodrigo Aliendro, que debutará con la 'V' azulada.