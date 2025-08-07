El nuevo spin-off de The Office ya tiene tráiler: qué esperar de la serie

A casi dos décadas del debut de The Office y más de diez años después de su episodio final, el universo creado por Greg Daniels se expande con The Paper, una serie derivada que ya presentó su primer tráiler oficial. La producción es una colaboración entre Peacock, NBCUniversal y Universal Television.

De Scranton al Medio Oeste: de qué trata The Paper

Según informó Variety, la trama de The Paper sigue al mismo equipo de documentalistas que filmó la vida cotidiana en la oficina de Dunder Mifflin en Scranton, Pensilvania. Esta vez, la cámara se traslada al Medio Oeste estadounidense, donde los documentalistas encuentran un periódico local en decadencia.

Domhnall Gleeson (Ex Machina, About Time) y Sabrina Impacciatore (The White Lotus) interpretan a los protagonistas. Gleeson será el editor del periódico, que intenta revivir la publicación con la ayuda de un equipo de reporteros voluntarios. Además, el tráiler se muestra a un exactor de The Office, aunque no confirma si hará el mismo papel.

Un entorno nuevo, con el mismo tono

Aunque The Paper no funcionará como secuela directa ni remake, conservará el estilo de falso documental característico de The Office. Así lo confirmó Lisa Katz, presidenta de contenidos de NBCUniversal Entertainment:

"Han pasado más de diez años desde que se emitió el episodio final de The Office en NBC, y la serie continúa ganando popularidad y generando nuevas generaciones de fanáticos en Peacock. Esta nueva entrega, con un elenco renovado y un entorno distinto, mantiene el espíritu cómico del universo de Dunder Mifflin”.

La serie está dirigida por Greg Daniels en colaboración con Michael Koman, guionista y productor reconocido por su trabajo en Nathan for You y Saturday Night Live.

Mira el tráiler oficial