Allanamiento en Zapala: secuestran cocaína, marihuana y hasta un arma falsa

En el marco de la Desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo en la provincia de Neuquén, la División Antinarcóticos Zapala finalizó este jueves una investigación iniciada a mediados de julio.

El trabajo se llevó adelante bajo las directivas de la Dirección Antinarcóticos Neuquén y con la supervisión de la Fiscalía Única de Coordinación y Jefatura de Zapala, a cargo por subrogancia del Dr. Gastón Liotard.

Las investigaciones comenzaron cuando personal de la brigada externa detectó movimientos compatibles con la venta de estupefacientes en un barrio de Zapala. Tras confirmar la actividad ilícita, se solicitó la orden de allanamiento para el domicilio del principal investigado.

Resultados del allanamiento

El operativo se concretó este jueves con la participación de ocho efectivos de la División Antinarcóticos Zapala, dos móviles policiales y la colaboración de la Comisaría N°48 de Zapala.

Como resultado, detuvieron a un hombre que fue trasladado a la unidad investigativa para las diligencias de rigor. Posteriormente, fue notificado de su libertad supeditada a la causa y quedó a disposición del magistrado interviniente.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró:

3,18 gramos de clorhidrato de cocaína .

40,26 gramos de marihuana distribuidos en 20 envoltorios de nylon.

Dos teléfonos celulares.

$6.450 en efectivo.

Recortes de nylon.

Una balanza de precisión en funcionamiento.

Un morral negro con estupefacientes.

Una réplica de arma de fuego.

Tres frascos de vidrio.

Intervención judicial

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Zapala, que continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de la Ley Provincial de Desfederalización para delitos de narcomenudeo.