Papelón digital de Arabela Carreras: quiso pegarle a Milei y terminó escrachada en la TV porteña

Una vez más, las redes sociales demuestran ser un arma de doble filo para los políticos. La exgobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, protagonizó un papelón que la dejó expuesta ante la opinión pública y la convirtió en el blanco de duras críticas. En un intento por criticar al gobierno de Javier Milei por el veto de la ley de discapacidad, la barilochense cometió un error garrafal al acompañar su publicación con una imagen de una represión en Bolivia.

El posteo en su cuenta de Facebook, que aún se puede leer, reza: "En tiempos difíciles de transitar para las minorías, el Estado debe estar más presente que nunca: no hacerse el distraído. El veto presidencial a la ley que aseguraba financiamiento para el transporte, la educación y la inserción laboral de personas con discapacidad es un retroceso que duele, que margina y que condena. No sé puede ajustar sobre los derechos sociales de las personas con discapacidad. Me sumo al reclamo de miles de familias, organizaciones y ciudadanos que no piden privilegios, sino igualdad de oportunidades. La inclusión no es un gasto, es un derecho. Sigamos luchando por una Argentina más humana. Por la Argentina del futuro".

Sin embargo, el mensaje, cargado de un tono crítico y de denuncia, perdió toda credibilidad al ser ilustrado con una fotografía de una represión policial ocurrida en Bolivia. La imagen, que mostraba a un grupo de efectivos actuando con violencia contra manifestantes, fue rápidamente identificada por los usuarios y, en un efecto dominó, la indignación se apoderó de las redes. La exgobernadora, en su afán por generar impacto, usó una imagen falsa que descontextualizaba completamente su reclamo.

De crítica a escrache televisivo

El error de Carreras no pasó desapercibido y, como era de esperar, tuvo repercusiones mediáticas. El periodista Antonio Laje, en su programa en la señal de noticias América 24, le dedicó varios minutos a la publicación, evidenciando el grave error de la exgobernadora y poniendo en tela de juicio su credibilidad. El escrache televisivo sirvió como un catalizador para que el tema se viralizara aún más. Tras la exposición en los medios, Arabela Carreras optó por borrar la foto, aunque dejó el texto original del posteo, un gesto que evidencia su intento de subsanar el error sin reconocerlo explícitamente.

Luego de perder la intendencia de Bariloche, con una cosecha ínfima de votoas, que rondó el 13%, Carreras dejó el poder en Río Negro el 10 de diciembre de 2023. Se mantuvo alejada de la política, y se dedicó a un emprendimiento de chocolates, tras adquirir una franquicia. Pero este año reapareció, se alineó tras el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Y hoy integra el frente Provincias Unidas, con una postura anti Milei.