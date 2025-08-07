Netanyahu afirmó que Israel planea tomar el control de Gaza

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que, para destruir a Hamás, Israel tiene la intención de tomar el control total de la Franja de Gaza y, posteriormente, transferir su administración a fuerzas árabes amigas, mientras el Gabinete de Seguridad de Israel analizaba una ampliación de su ofensiva de 22 meses.

En una entrevista con Fox News, cuando se le preguntó si Israel “tomaría el control de toda Gaza”, Netanyahu respondió: “Tenemos la intención de hacerlo, para garantizar nuestra seguridad, eliminar a Hamás y permitir que la población de Gaza sea libre”. El Gabinete de Seguridad aún tendría que aprobar tal decisión.

“No queremos quedárnosla. Queremos tener un perímetro de seguridad”, dijo Netanyahu en la entrevista. “Queremos entregarla a fuerzas árabes que la gobiernen adecuadamente sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida”.

Un funcionario israelí dijo anteriormente que se espera que el Gabinete de Seguridad mantenga un amplio debate y apruebe un plan militar ampliado para conquistar la totalidad de Gaza, o las partes que aún no están bajo control israelí. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato a la espera de una decisión formal, dijo que lo que se apruebe se implementaría gradualmente con la idea de aumentar la presión sobre Hamás.

Netanyahu se reunió esta semana con asesores para discutir lo que, según su oficina, son formas de “impulsar aún más los objetivos de Israel en Gaza” tras el colapso de las conversaciones de alto el fuego el mes pasado. La reunión del Gabinete de Seguridad comenzó el jueves por la tarde, según los medios israelíes, y se esperaba que se extendiera hasta la noche.