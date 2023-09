Carla Pitiot: "Tenemos que estar abiertos a cualquier aliado comercial"

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) es un banco público argentino orientado a financiar la inversión y la exportación e importación en los sectores productivo y de servicios.?? Carla Pitiot, vicepresidenta de la entidad, dio una nota exclusiva con AM550 sobre la importancia de las pymes, la relevancia de exportar con valor agregado, el contexto inflacionario y lo que puede aportar Argentina al mundo.

"En recurso natural y en valor agregado como potencial tenemos mucho para ofrecer lo que el mundo está necesitando", sostuvo Pitiot en diálogo con La Primera Mañana. Aquí, detalló que el país tiene mucho para ofrecer en materia de "economía del conocimiento, alimento, minerales y gas".

La vicepresidenta del banco detalló que su rol estratégico es buscar "los principales aliados para exportaciones" para las pymes y vincularlas a "mercados internacionales". Pitiot comentó que ayudan en la etapa previa y posterior al ciclo de exportación y subrayó que el proceso se basa en "ayudar a las pymes argentinas a exportar, no solo talento argentino, sino bienes y servicios" .

Asimismo, apuntó que la Nación tiene que cambiar la mirada sobre el esquema exportación-importación: "La inteligencia de la Argentina tiene que estar dada en la generación de políticas e incentivos para poder exportar al mundo con valor agregado, no seguir siempre en esa ecuación absolutamente lineal de exportar barato e importar caro lo mismo".

De la misma manera, señaló que Argentina tiene que evitar ser cerrada en su política exterior: "Nosotros tenemos que estar abiertos a cualquier aliado comercial". Pitiot agregó que las cuestiones diplomáticas son "otra cosa" y afirmó: "China nos esta mirando con mucha atención por todo lo que nosotros tenemos como potencial".

Por otra parte, destacó las políticas implementadas por Sergio Massa que se orientaron en tener una "mirada estratégica" en cuanto a la construcción de infraestructura e inversión en obra pública: "Uno no puede estar fuera del circuito del mundo cuando en algunos casos, algunos países, están necesitando de nosotros".

Con respecto a las últimas medidas del ministro de Economía, dijo que su visión es que muchas no son a corto plazo, son a largo plazo: "Son decisiones que la oposición podrá tildarlas de electoralistas, pero muchas veces trascienden no sólo diciembre, sino que dentro de 4 o 5 años van a estar viéndose los resultados". Y añadió remarcando la finalización del gasoducto Néstor Kirchner y el nuevo convenio de tendido eléctrico en el norte: "Eso cambia la ecuación de la Argentina en muchas de las cuestiones que hacen que a partir del año que viene, no mágicamente, sino a partir del año que viene (no porque él asuma como presidente, sino porque asá están dados los plazos para el ingreso de divisas) haya un cambio económico que no se va a dar de un día para el otro, pero sí con una perspectiva de mejora".

Por último, dijo que la inflación es lo que más "preocupa" a todos los sectores sociales y económicos, pero resaltó que continuar con la "mirada estratégica" va a brindar de herramientas al futuro gobierno para poder controlar y bajar la inflación.