Feroz incendio destruyó una casilla en Parque Industrial

Un gran incendio que se desató en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, dejó como resultado la destrucción de una casilla, ubicada en las calles La Fresca y El Trébol. Dos grupos de bomberos debieron asistir para controlar el fuego y que no se expanda en la zona. No había personas en las inmediaciones, por lo que no hubo víctimas.

Además, las llamas también afectaron a un vehículo que estaba dentro del predio, a unos metros de la vivienda. Afortunadamente, el coche solo sufrió daños parciales. Desde el equipo policial, en conjunto con los vecinos, aseguran que el propietario se encontraba trabajando en Aluminé por lo que resultó ileso.

Las causas del incendio aún están por determinarse, y se llevarán a cabo peritajes por parte del equipo policial y bomberos durante el transcurso del día.