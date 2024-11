Instalaron una estación de vigilancia en el Tromen y ya son cinco los volcanes monitoreados en Neuquén

El volcán Tromen ahora cuenta con su estación de monitoreo y ya son cinco las montañas en Neuquén que son vigiladas durante todo el día.

El subsecretario de Vinculación y coordinador de la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Optic), Juan Manuel Morales, explicó que esta tecnología “permitirá obtener información de distintas variables, tales como, sismógrafo, cámaras térmicas, de alta definición, GPS de alta precisión".

"Todo esto se logrará con equipos de comunicaciones y de energía que permiten obtener información en tiempo real de la actividad volcánica, generar datos visuales, térmicos, geodésicos, de temperatura, de la composición de los gases que emiten, será el quinto volcán de la provincia en el cual instalamos estos medidores, estas estaciones multiparamétricas”, destacó.

El monitoreo de las actividades será durante las 24 horas.

El Servicio Geológico Minero Argentino analiza los datos que proveen las estaciones de medición y de comunicación.

Para instalar la estación se necesitó “la ayuda de Defensa Civil y la colaboración fundamental de la Dirección Provincial de Aeronáutica, porque sin ellos no podríamos llegar a la cumbre de los volcanes, por el lado de Nación está el SEGEMAR con el Observatorio de Vigilancia Volcánica, que interpretan todos estos datos”, señaló el funcionario.



Por qué son importantes las mediciones de los volcanes

Las mediciones pueden generar las alertas correspondientes, brindar un informe con el estado de situación, con opiniones de los vulcanólogos y el trabajo conjunto con Defensa Civil y los municipios afectados. Una vez finalizada la instalación en el Tromen, Neuquén tendrá las estaciones multiparamétricas de los cinco volcanes más importantes de la provincia monitoreados.

Por más que un volcán esté inactivo durante muchos años, de un momento a otro puede entrar en actividad, con lo cual es fundamental el monitoreo continuo que se realiza en tiempo real. Incluso en la página web del Servicio Geológico Minero Argentino, pueden observarse las cámaras de los volcanes de Neuquén, en vivo.

Morales indicó que “requiere un esfuerzo importante, no solo económico, sino también logístico teniendo en cuenta que se sube a la cumbre en helicóptero con muchos materiales, sensores, equipamiento, además de los equipos de comunicación y de energía. Terminada la instalación, lo que hacemos periódicamente es el mantenimiento de los equipos que ya están instalados, porque por las condiciones climáticas de donde están ubicados, sufren mucho la incidencia del clima”.

Una vez finalizada la instalación de Tromen, irán al volcán Lanín a poner a punto todos los equipos, revisarlos, cambiar baterías y otros trabajos, para que el servicio no se interrumpa y estar tranquilos con los volcanes monitoreados. Expresó, “somos la única provincia que monitorea en tiempo real sus volcanes, en Mendoza lo hacen en algunos casos, pero nosotros vamos a tener los cinco volcanes más relevantes de la provincia monitoreados, de acuerdo a los criterios de Segemar y eso la verdad que nos da un gran orgullo”.