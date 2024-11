Un pionero de la cinematografía patagónica revive en la pantalla grande

Estrenado el pasado 31 de octubre, "Procopiuk", el documental del cineasta neuquino Diego Lumerman que rescata la figura de un pionero de la cinematografía patagónica, continuará exhibiéndose hasta el miércoles 6 de noviembre en el Cine Gaumont, de la ciudad de Buenos Aires.

Este primer largometraje de Lumerman explora la obra y legado de Carlos Procopiuk, que durante más de 50 años de trabajo combinó el documental con el cine comunitario y la ficción de género fantástico filmando en el interior neuquino y en diferentes formatos como 16mm, Super 8, Super VHS y U-Matic. El trabajo de Lumerman da cuenta de un valioso archivo cinematográfico que pone en evidencia la pasión de Procopiuk por el cine y su capacidad para unir a la comunidad en torno a sus proyectos.

El trabajo de Diego Lumerman da cuenta de un valioso archivo cinematográfico que pone en evidencia la pasión de Procopiuk por el cine y su capacidad para unir a la comunidad en torno a sus proyectos.

Desconocido para las nuevas generaciones de cineastas, Lumerman destacó “no conozco colega que haya escuchado hablar de Procopiuk". Comentó que descubrió a Procopiuk mientras investigaba en el norte neuquino para otro proyecto audiovisual. “Un colega me contó que hubo un realizador que hacía planos aéreos en el Valle sobrevolando con un paramotor. A partir de ahí se me abrió todo un mundo. También me enteré que mi mamá (Mariana Sirote) lo conocía porque había filmado ensayos de sus obras de danza y también que trabajaba en la Universidad Nacional del Comahue donde pude acceder a muchas de sus películas”, explicó en una entrevista con este periodista.

Aunque nació en 1933 en Junín, provincia de Buenos Aires, Procopiuk vivió desde chico en Cipolletti. “Comenzó como actor de películas de Lorenzo Kelly para luego pasar a detrás de cámara y comenzar a realizar junto a él”, contó. Destacó que retrató la vida de crianceros, de comunidades mapuches y llevó adelante un cine comunitario, sin dejar de poner su lente en la belleza y el misticismo de la Patagonia de manera magnífica, filmando los paisajes del norte neuquino con gran dedicación.

“La obra de Procopiuk es un compendio de historias del interior de Neuquén, desde historias de crianceros, de mapuches hasta pequeñas ficciones donde los protagonistas eran niños, y los mitos y leyendas de la zona", dijo Lumerman.

“La obra de Procopiuk es un compendio de historias del interior de Neuquén, desde historias de crianceros, de mapuches hasta pequeñas ficciones donde los protagonistas eran niños, y los mitos y leyendas de la zona. De alguna manera mezcló el cine comunitario con el realismo mágico fantástico con relatos de la gente del interior”, describió el director que escribió el guión junto a Sofía Tarruella, licenciada en comunicación audiovisual.

"Procopiuk retrató la vida de crianceros, de comunidades mapuches y llevó adelante un cine comunitario, sin dejar de poner su lente en la belleza y el misticismo de la Patagonia de manera magnífica, filmando los paisajes del norte neuquino con gran dedicación", expresó Lumerman.

Explicó que la producción del documental (de 65 minutos) no fue sencilla y que necesito varios años para conseguir financiamiento como también recopilar material de archivo y seleccionar testimonios clave. “Fue increíble ver la red de personas que habían trabajado con él. Empezamos a ubicar amigos, familiares y colegas de la Universidad del Comahue”, contó. Y agregó que eligió los testimonios que le resultaba esenciales para su proyecto “su nieto, su socio de toda la vida, sus actores y colaboradores cinematográficos". “Todos se referían a él con un sentimiento de admiración y coincidían en que había dejado un legado muy fuerte”, precisó.

La película ya tuvo su estreno en noviembre del año pasado en la 38 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Sin embargo para este estreno en Buenos Aires, Lumerman expresó “Esperamos que vaya una buena cantidad de gente y que descubran el maravilloso mundo de Procopiuk". El afiche de la película de Diego Lumerman que se exhibe en el Cine Gaumont en Buenos Aires.

La película de Lumerman incluye fragmentos de las obras de Procopiuk desde fines de 1950 hasta 2007, año de su fallecimiento. “A través de su obra descubrimos a este personaje y este territorio como un lugar lleno de posibilidades”, explicó Lumerman, graduado en Dirección Cinematográfica en la Universidad del Cine y que ha realizado diversos cortometrajes como “Territorios extraordinarios” (2016) y "Bela Veiko" (2019), que obtuvieron premios en festivales nacionales e internacionales.

Además el joven cineasta tuvo acceso a material de gran relevancia de uno de los primeros noticieros televisivos de la región, “Panorama regional”, producido por Procopiuk y Lorenzo Kelly para Canal 7 de Neuquén entre 1967 y 1969.

Este largometraje documental obtuvo en 2017 el premio del Laboratorio de Proyecto Raymundo Gleyzer Cine de la Base y contó con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue y el Ente Cinematográfico de Neuquén (ENCINE).

Procopiuk y Lorenzo Kelly realizaron para Canal 7 entre 1967 y 1969, uno de los primeros noticieros televisivos de la región, “Panorama regional”.

Entre las películas más significativas de Procopiuk se pueden mencionar “El muro de cristal”, “Elsa Escobar Tejendera”, “El laberinto de los dioses”, "El pozo de las visiones", que conforman los más de 200 trabajos realizados. “Contando los cortos publicitarios 'Proco' hizo más de 200 trabajos, era un gran contador de historias", describió Chima Ceballos, uno de los entrevistados en el largometraje sobre quien es considerado piedra fundamental de la cinematografía regional.