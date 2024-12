Mansilla le respondió a la diputada Márquez: "no es estupidez, es ilícito"

"No es una estupidez, es un ilícito. Si bien varios trabajadores de la Casa de las Leyes me lo contaron con gran preocupación, en el mismo Instagram de la Diputada se pueden ver fotos recibiendo gente ahí, firmando acuerdos e incluso usando la Casa para filmar videítos religiosos. Les comparto en este carrete algunas de esas fotos y videos", escribió el ex diputado y referente de UNE en la política neuquina, Mariano Mansilla, en sus redes digitales.

Mansilla se refería a una entrevista realizada desde radio Mitre Patagonia a la diputada de La Libertad Avanza, Nadia Márquez. En el programa Así Estamos, se le preguntó si era cierto que tenían "una oficina" en la Casa de las Leyes, en Neuquén, la legisladora respondió con un contundente "eso es una estupidez".

"Son estupideces, no tiene nada de verosímil y no se quién dice esas cosas, debo haber entrado unas cinco veces a ese lugar. Son estupideces que dicen los que son un mamarracho y ahora dan clases de moral", dijo Márquez entonces.

Mansilla replicó esas declaraciones, y aseguró que sí la legisladora protagonizaba actividades políticas en el lugar, que en las últimas semanas estuvo en el tapete por el affaire Gloria Ruiz. La Casa de las Leyes, una dependencia de la Legislatura neuquina, estuvo coordinada durante este año por Pablo Ruiz, hermana de la suspendida vicegobernadora, hasta que la propia Ruiz lo despidió.