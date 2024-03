Weretilneck: críticas a Nación y defensa de la Patagonia

Como estaba previsto, el gobernador Alberto Weretilneck dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias en la legislatura de Río Negro. Destacó su presencia en "el ámbito más democrático" que tiene el Estado, donde se forjan los acuerdos y se plantean los discensos, en el lugar donde se expresan de la mejor manera la división de poderes y de lo que estoy seguro de que "no estamos en un nido de ratas", en clara alusión a las palabras del presidente Javier Milei. Este fuerte contrapunto con el gobierno nacional se mantuvo a lo largo de todo el discurso e instó a que no emitir "que la Nación divida a los rionegrinos".

Con un tono muy calmo, Weretilneck comenzó con su discurso a las 16.10. En todo momento dejó en claro sus diferencias y fundamentó sus críticas con la gestión del libertario que ya tiene graves consecuencias en Río Negro como en otras provincias. De todas maneras subrayó en varias oportunidades su apertura al diálogo y la necesidad de acuerdos y consensos para resolver conflictos que redunden en una mejor situación para todos los rionegrinos.

El inicio del discurso con su afirmación de que "no estamos en un nido de ratas" despertó la primera ovación. Además de la que vino de los palcos colmados, también de la gran mayoría de las bancas. Sólo un puñado de legisladores, los cercanos a la Libertad Avanza permanecieron sin aplaudir. Y antes de que se vuelva a hacer silencio, redobló con "no estamos en un ámbito que lo integran ladrones, estafadores, corruptos. El pueblo rionegrino entendió que éramos los mejores para controlar al ejecutivo y llevar adelante nuestro proyectos".

En el mismo sentido, continuó con las diferencias hacia la gestión de Milei: "Rechazamos la degradación de las instituciones de la Democracia. Desde el 10 de diciembre estamos viviendo una nueva etapa, con otras formas, nuevos métodos y decisiones que como gobierno de la provincia, no compartimos ni avalamos. Podemos tener criterios distintos, errores pero de ninguna manera ello puede llevar a las degradaciones de las instituciones de la Democracia. Que se los escrache mediáticamente, nunca en esta provincia va a haber nadie que escrache o exprese un desagravio a un legislador que opine distinto", criticó.

Weretilneck cargó contra el gobierno central y cómo influye en Río Negro las políticas del presidente Milei.

Detalló las medidas que afectan a los asalariados y jubilados: "aumento del combustible de más del 100%, con tarifas de luz y gas del más del 200% y parálisis de las obras públicas" e insistió en que "todas las medidas son en perjuicio de los más débiles, de los que menos tienen. Y no podemos tolerar la descalificación del que piensa distinto".

Como anticipó en su gira por los medios en Buenos Aires esta semana, explicó que los gobernadores provinciales "no somos responsables de lo que está pasando en el país, está claro que el déficit no es nuestro. Es injusto atacar el federalismo de esta manera, sobre todo con falacias y mentiras. Las medidas del gobierno nacional impactan con las provincias, con nuestro pueblo", en clara referencia a los permanentes agravios que reciben de Milei.

El gobernador tenía varias hojas, pero prefirió un discurso improvisado de neto contenido político.

El gobernador rionegrino también se refirió al recorte de fondos de Nación a las provincias: "todos los rionegrinos van a pagar más caro las tarifas, en algunos casos nos vamos a quedar sin transporte. Tampoco están transfiriendo fondo para las capacitaciones docentes ni los que fortalecían las escuelas técnicas. Y no habrá más Obras Públicas, por los que los trabajadores de la construcción y los comercio, todo lo que gira alrededor de ello se verán perjudicados. Dicen que no se van a construir más viviendas",

Las rutas están destruidas y los rionegrinos tendremos un serio inconveniente en nuestro funcionamiento como provincia. La ruta 40 está destrozada, se paralizó la obra del canal de Catriel, los jardines infantes de Conesa, el jardín nuevo de Villa Manzano. Las Universidades en mayo ya no van a recibir más fondo, con todo el esfuerzo que hacen los chicos y padres para irse a vivir otra ciudad

Puso ejemplos concretos: "Las rutas están destruidas y los rionegrinos tendremos un serio inconveniente en nuestro funcionamiento como provincia. La ruta 40 está destrozada, se paralizó la obra del canal de Catriel, los jardines infantes de Conesa, el jardín nuevo de Villa Manzano. Las Universidades en mayo ya no van a recibir más fondo, con todo el esfuerzo que hacen los chicos y padres para irse a vivir otra ciudad".

Resaltó que "este es un tema del pueblo, de la gente. Por más esfuerzos que hagamos nosotros, por más debate que demos, por más inteligencia que le pongamos al manejo de la economía, esta política de privaciones y de cierres termina perjudicando a toda la población".

Insistió: "Parecería ser que las provincias somos culpables de lo que le pasa a la Nación. No hay Nación y no hay país sin provincias y ciudades" y lamentó que "no solo no tenemos lo que pagamos y aportamos, sino que aparte nos hacen responsables a nosotros. Fijénse como hemos involucionado y la gravedad de la situación".

"Esta región que le da el 97 % del gas, que produce el 70 % de la energía eólica, el 27 % de la generación hidroeléctrica, los principales centros turísticos, la región de la pesca. A esta región, a estas provincias, el gobierno central llevó adelante uno de los mayores agravios que recuerde la Patagonia Argentina. No solo por haberle robado millones a Chubut, por ejemplo, sino por haber tratado a su gobernador de un pobre chico", detalló. A diferencia del día en que asumió, esta vez si estuvo presente el Secretario General de ATE Nacional, el huerguense Rodolfo Aguiar.

Weretilneck se sentó en el frente del recinto, en el estrado de la presidencia, en el lugar tenía varias hojas, pero su discurso fue improvisado, centralizado en el aspecto político, sin leer. De todas manera hubo ocasiones en las que necesitó recurrir a sus apuntes. Una de ellas fue cuando calificó de "estafa mediática" la acusación del presidente sobre las provincias y sus despilfarros: "Sin responsabilidades como la educación y la salud, el gobierno Central tiene un déficit público del 2,9% del PBI, mientras que las provincias y los municipios tienen un superávit fiscal del 0,6% y si se le saca el pago de la deuda llega al 1%. Puntualizó que el 24% del gasto público es de Nación, mientras que el 18% es de las provincias y municipios juntos".

El cierre fue con vehemencia, con un tono de voz mucho más elevado: "lo que no podemos tener una mirada distinta de los intereses de la provincia respecto al gobierno Central, no permitamos que nos dividan, no permitamos que la Nación nos diga qué es lo que tenemos que hacer", y a continuación sacó de adentró un "viva la Patagonia, vivan las provincias unidas, viva el federalismo, muchas gracias". Sólo le faltó el "carajo" habitual en los discursos del presidente al que evitó nombrar.