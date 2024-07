Cansados de los días sin clases, padres piden respuestas

Un numeroso grupo de padres organizados se acercaron a diferentes Defensorías de la provincia, para pedir que actúen por los días perdidos de clases, en medio de los clásicos paros encabezados por el gremio docente ATEN.

Según contó en 24/7 Canal de Noticias, Marina Smoljan, una de las madres que integra el grupo; presentaron su pedido en la capital neuquina, en San Martín de los Andes y en Zapala, y adelantó que eso mismo seguirán haciendo en diferentes zonas, "para que arbitren los medios necesarios que garanticen el derechos de los chicos de recibir educación". "Queremos que se garanticen la cantidad de días de clases que marca la ley", agregó.

"Si se sigue con los paros y no se arbitran otras opciones, los chicos no van a llegar de ninguna manera. Por ahora no obtuvimos ninguna respuesta, pero es muy pronto. Suponemos que tendremos alguna respuesta. Ellos deberían actuar de oficio en esta situación que afecta a la mayoría de los chicos de la provincia", lamentó. Además, indicó que frente al reclamo presentado, esperan que las autoridades vean cuál es la forma para garantizar los días de clases que se pierden en medio de los paros.

Por su parte, Mariana González, de Zapala, dijo en Mitre Patagonia que en las presentaciones realizadas remarcan el pedido para que "el organismo estatal de la Justicia implemente los mecanismos necesarios para garantizar el dictado de clases", y remarcó la cantidad de paros que se realizaron en la primera parte del año, como así también los próximos que están confirmados.

"Yo no sé cómo son los mecanismos judiciales, pero deben responder al derechos de los chicos que son los que se ven afectados por un conflicto entre grandes. Nunca están primero los niños", enfatizó y recordó que "ya he ido a la Defensoría en otras oportunidades" por el mismo tema.

Nuevos paros de ATEN en Neuquén

Cabe recordar que el gremio docente ATEN resolvió paros de 48 y 72 horas durante el plenario de secretarios generales del gremio realizado este miércoles en Zapala.

En este contexto, el plenario determinó paro y marcha provincial para mañana, miércoles 31 de julio, y movilizaciones el jueves 1 de agosto con acciones en el Consejo Provincial de Educación y distritos educativos. En tanto, a la semana siguiente las medidas de fuerza serán el martes 6 y miércoles 7 de agosto con permanencia en Casa de Gobierno y el jueves 8, realizarán nuevas asambleas para definir la continuidad de los reclamos.