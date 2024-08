Rompieron los vidrios en una funeraria y dejaron un ataúd en la calle

No fue una mañana como la de todos los días en Fernández Oro. Los vecinos del barrio Parque alertaron al dueño de una casa de sepelios que desconocidos rompieron la ventana y la puerta de ingreso al negocio. El dueño encontró los vidrios destrozados y un ataúd en la vereda. Todo ocurrió en la intersección de las calles Uruguay y Arrayanes, en Fernández Oro.

El propietario de la funeraria, Marcos San Martín, explicó en el sitio Mis Noticias que no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones. “Varias veces se viene repitiendo esto. No entiendo el porqué. Algunos vecinos me cuentan que pueden ser pibes, pero me tuve que llevar los ataúdes a otro sitio. Solo había dejado uno, y después de los destrozos, me lo dejaron en la vereda", señaló.

El hecho provocó indignación entre los vecinos que se sorprendieron al encontrar un ataúd abandonado en plena calle. El lugar está en construcción. Según relataron algunos testigos, todo fue de manera intencional con la intención de ahuyentar a quienes frecuentan la zona.