Claudio Domínguez: "La votación en las asambleas de ATEN es como si fuera Venezuela"

Claudio Domínguez, diputado provincial por el MPN, estuvo en los estudios de Prima Multimedios en diálogo con Santiago Montórfano.

En el programa Neuquén.AR, el legislador tiró una fuerte definición sobre el prolongado conflicto docente tras una nueva votación por 72 horas de paro desde el martes que viene, al margen de la baja adhesión: "La votación en las asambleas de ATEN es como si fuera Venezuela".

El legislador comenzó diciendo que "no hay que entregarle la educación al gremio", porque "es lo que está pasando". Respecto a la interna gremial, definió que "cuando ellos la negaban, esta semana salió a la luz": "Los dirigentes de ATEN de Angélica Lagunas apretaban a los docentes para que voten determinada propuesta, y rechazar la propuesta del Gobierno", describió sobre los manejos de los allegados a la sindicalista en las votaciones a mano alzada.

En otro pasaje de la entrevista, Domínguez hizo una fuerte comparación sobre las asambleas de ATEN en la que se votaron por más días de paro, con las elecciones presidenciales en Venezuela: "Dicen ser democráticas, pero es como querer ir a ganar una elección a Venezuela. Esas mismas personas que tienen la ideología Cuba y Venezuela, en esos países no podrían hacer huelga.

Mirá la entrevista completa acá:

Avanza el llamado a consulta popular sobre el modelo educativo

Santiago Montórfano consultó al diputado provincial sobre la alternativa de ir por consulta popular para dirimir qué modelo educativo quiere la sociedad: "Este martes comenzamos con la reglamentación de la consulta popular vinculante y no vinculante. Una vez reglamentada, la idea es buscar los consensos para establecer mediante la consulta popular vinculante si la educación es un servicio esencial o no".

Además, agregó que "esto no es sobre una palabra o no, sino sobre garantizar los días de clases. Sobre reglamentar ese derecho a huelga o no". Pero se preguntó: ¿Cómo hacemos para que un derecho no viole a otro, y ambos se puedan garantizar?"