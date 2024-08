Otra universidad de la Patagonia declaró la "emergencia salarial"

Por el desfasaje de la inflación de los aumentos recibidos de los docentes, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) declaró la emergencia salarial para docentes y no docentes. Desde la institución remarcaron que “no se puede concebir una universidad sin recursos”.

La decisión por unanimidad la tomaron los consejeros escolares al firmar una declaración “por emergencia salarial” en la segunda sesión ordinaria del año, que estuvo presidida por el rector Anselmo Torres.

En este contexto, el Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica (Cspyge) de la UNRN aseguró que debido a las dificultades económicas que atraviesa el país, "el escenario pone en peligro el sostenimiento de la universidad pública”.

En la declaración, también hacen hincapié en que el incremento salarial de diciembre a julio de 2024 fue del 68,6% y en el mismo período de tiempo el costo de la vida según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 123,49%.

En este sentido, afirmaron que la situación afecta alrededor del 50% del personal de la UNRN y a su vez indicaron que muchos trabajadores de la universidad perciben haberes por debajo de la línea de la pobreza.

Además, aseveraron que "la extrema preocupación por la situación salarial que atraviesan trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario nacional, entendiendo que no se puede concebir una universidad sin recursos para afrontar erogaciones primordiales para su funcionamiento y, mucho menos, si docentes y no docentes no perciben un salario digno conforme a su tarea”.

Esta medida, se suma a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y de otras universidades del país que decidieron realizar medidas de fuerzas por la crisis salarial.